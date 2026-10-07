Dólar hoy, cotizaciones del miercoles 7 de octubre de 2026

El dólar oficial abre a $1.540 en venta. La brecha con el blue se mantiene en el 1%, con el paralelo en $1.550.

A la apertura de este miércoles 7 de octubre, el mercado cambiario registra movimientos moderados en sus principales cotizaciones. El dólar oficial mantiene su cotización en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. Esta referencia continúa siendo el parámetro oficial del Banco Central para las transacciones reguladas.

El dólar blue se posiciona en $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. La diferencia entre ambas puntas alcanza los $20 .

La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en el 1% . Esta es la diferencia porcentual más baja registrada en las últimas jornadas, reflejando una convergencia relativa entre ambos segmentos del mercado paralelo y oficial.

En el segmento de dólares financieros, el dólar bolsa (MEP) cotiza en $1.539,6 para la compra y $1.544,4 para la venta. Esta cotización refleja las operaciones de bonos en el mercado local.

El contado con liquidación (CCL), utilizado para operaciones de mayor volumen, marca $1.609,3 en compra y $1.610,8 en venta. Esta modalidad presenta una prima significativa respecto al dólar oficial.

El dólar mayorista se ubica en $1.511 para la compra y $1.520 para la venta. Este segmento es utilizado por instituciones financieras y grandes operadores.

En el mercado de criptomonedas, el dólar cotiza en $1.600,27 para la compra y $1.605,69 para la venta. Esta referencia refleja las cotizaciones en plataformas de intercambio digital.

El dólar tarjeta registra los valores más elevados de la jornada, con $1.937 para la compra y $2.002 para la venta. Esta cotización aplica para operaciones con tarjetas de débito y crédito en el exterior.

Las diferencias entre los distintos tipos de cambio muestran la fragmentación característica del mercado cambiario argentino. Cada segmento responde a regulaciones específicas y dinámicas de oferta y demanda particulares.

La cotización del dólar oficial permanece bajo el control del Banco Central, mientras que los segmentos paralelos y financieros fluctúan según las condiciones del mercado.