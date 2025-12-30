El Gobierno eliminó la ANDIS y reemplazará los planes sociales por vouchers educativos

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni realizó una conferencia de prensa donde realizó varios anuncios del Gobierno.

Este martes por la mañana, el jefe de Gabinete y portavoz presidencial, Manuel Adorni encabezó una rueda de prensa en Casa Rosada. Es una de las últimas actividades oficiales del año del Gobierno. Allí anunció varias medidas que tomó el gobierno a cargo del presidente Javier Milei.

Adorni anunció que se tomó la decisión de apelar la decisión de la Justicia de drogar el protocolo antipiquetes. "Durante décadas habíamos naturalizado el caos y la violencia, la gran mayoría de los argentinos avala esta valiosa herramienta que nos devolvió el orden. El protocolo tiene fundamentos y ya fue validad por al Justicia en múltiples ocasiones" precisó.

"Sin protocolo volvemos al caos, por los piquetes como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar ni un pasó atrás", agregó.

El Gobierno eliminará la Agencia de Discapacidad

En otro orden, el funcionario indicó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de existir como tal "sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud. Durante años, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con la política transparente. Esto provocó irregularidades como personas fallecidas, cuyos familiares seguían cobrando la pensión; pensiones otorgadas sin documentación validas, organizaciones que facturaron sin prestar servicios".

"Ahora se va a administrar de manera transparente con mecanismos de control y sin discrecionalidades, habrá auditorias y criterios sanitarios en todas las decisiones. Se eliminarán además 16 cargos políticos en la estructura", sumó. Y aclaró que esto no significa que se vaya a producir algún corte de prestación.

Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. "En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación", remarcó.

El nuevo secretario de la ANDIS será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. "Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones", adelantó el jefe de Gabinete.

Los planes sociales se van a transformar en vouchers educativos

Por otro lado, Adorni anunció que los planes sociales se van a transformar en vouchers educativos para capacitación "de esta manera unos 900 mil beneficiarios de "Volver al Trabajo" van a empezar a capacitarse. Se van a dictar cursos de oficio en conjunto con empresas. Se van a combinar oficios tradicionales con competencias relacionadas a tecnologías", dijo.

Y mencionó que ya hay acuerdos con empresas como Mercado Libre, Sinteplast, Mc Donald's y cervecería Quilmes.

Contrato de financiamiento para la compra de helicópteros

En otro momento de su conferencia de prensa, Adorni anunció que el gobierno aprobó un contrato de financiamiento para la compra de 4 helicópteros AW 109 junto al CASIB, un banco de crédito agrícola francés, "con el objetivo de mejorar la capacidad de vigilancia y control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina".

"El Ministerio de Defensa, a través de la Armada, será el área responsable de la ejecución del programa y la utilización de los recursos del préstamo que se destinará a potenciar las defensas de los recursos que son de todos los argentinos", detalló el funcionario.

Se implementó el sistema acusatorio en más de un 60% del país

El jefe de Gabinete destacó que se logró implementar el sistema acusatorio en un 65% del territorio argentino. "Es un gran paso en materia de lucha contra el crimen porque permite sentencias en tiempo récord, garantizando que los delincuentes vayan presos", sumó.

"En diciembre de 2023 sólo funcionaba en 2 provincias, en tan sólo 2 años se incrementó en 16 y la mitad de la provincia de Buenos Aires. La mayor celeridad en los procesos judiciales ocurre gracias a que el nuevo sistema le da más injerencia a los fiscales, que al tener las causas 100% a su cargo pueden cerrar rápido los casos más sencillos y así asegurarse de que sólo lleguen a juicio oral aquellos que son más complejos e involucran al crimen organizado", sumó.

"Pasamos de una Argentina que defendía delincuentes, a una que propone una reforma del Código Penal para que los delincuentes vayan presos", remarcó.