Fuerte cruce entre Guillermo Francos y Oscar Parrilli en el Senado: "¡Qué se calle la boca!"

Para el senador Oscar Parrilli debe ser de por lo menos dos dígitos.

Parrilli también lanzó críticas sobre la forma en que Francos presentó el informe, comparándolo con el exjefe de Gabinete, Nicolás Posse, quien dejó el cargo poco después de su propia exposición en el Senado. “Su discurso me pareció hipócrita, falso y desconectado de la realidad. Los únicos datos positivos que mencionó se deben, en parte, a las gestiones anteriores, esas que ustedes llaman despectivamente 'kukas'”, agregó el senador.

La respuesta de Guillermo Francos y la intervención de Victoria Villarruel

Francos respondió de manera enérgica. Aunque tenía el micrófono apagado, sus palabras se escucharon claramente en el recinto: "No me lo adjudiques", dijo en referencia al término "kukas" utilizado por Parrilli. Sin embargo, el senador no cedió: “Usted representa a este gobierno, así que hágase cargo”, replicó, elevando aún más el tono del intercambio.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, intervino para calmar los ánimos. Pidió a ambas partes que evitaran el diálogo cruzado y mantuvieran el respeto durante el debate. A raíz de este llamado al orden, Parrilli continuó: "¡Entonces que se calle la boca!". "No perdamos el respeto", pidió Villarruel, a lo que el representante de Neuquén insistió: "No le estoy faltando el respeto, él me lo está faltando".

En medio de la interna, Victoria Villarruel recibió a Guillermo Francos en el Senado

Este mismo miércoles, previo a su exposición ante la cámara, el jefe de Gabinete Guillermo Francos se reunió a solas con Victoria Villarruel en su despacho del Senado. Se trata del primer diálogo privado entre ambos desde que el presidente Javier Milei acusara a Villarruel de estar “cerca de la casta” y cuestionara su relación con la Casa Rosada.

Francos llegó al Parlamento 45 minutos antes del horario estipulado y fue directo al despacho de Villarruel en el primer piso del Palacio Legislativo. Según fuentes cercanas, la reunión duró poco más de media hora y se desarrolló en un clima distendido. No hubo testigos presentes, salvo por el ingreso del personal encargado de servir café y medialunas.

La conversación giró en torno a la búsqueda de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la Cámara Alta. Aunque no se conocieron detalles concretos de lo discutido, ambas partes calificaron el encuentro como positivo. “Estuvo bien la reunión”, comentaron allegados a los funcionarios, destacando la intención de rebajar las tensiones internas tras semanas de declaraciones cruzadas.

De las críticas a la cooperación institucional

La reunión fue vista como un esfuerzo por fortalecer la relación entre Villarruel y la Casa Rosada tras el deterioro de su vínculo inicial. Al asumir sus roles, ambos habían trabajado de manera más cercana, pero las fricciones políticas y las declaraciones públicas de Milei complicaron la dinámica.

El encuentro también permitió a Villarruel invitar a Francos a una reunión con los presidentes de bloque en el Salón Gris del Senado antes de ingresar al recinto. La vicepresidenta lideró la apertura de la sesión, en la que se entonó el Himno Nacional y se dio inicio a la presentación del jefe de Gabinete.

La coordinación parlamentaria y ejecutiva fue una de las prioridades del encuentro, especialmente luego de las declaraciones de Milei, quien calificó su relación con Villarruel como meramente “institucional” y vinculó a la vicepresidenta con “la alta política”. En este contexto, desde el Ejecutivo buscan reducir el impacto de estas tensiones internas y evitar que escalen.

Francos también actuó como mediador tras la controversia generada por los dichos de Villarruel sobre Francia como un país “colonialista”, que habían generado incomodidad en Balcarce 50. Aunque desde el entorno presidencial minimizan la posibilidad de nuevos conflictos, están atentos a las declaraciones de la vicepresidenta.

Por su parte, Villarruel planea ratificar su apoyo a las políticas de Milei y centrarse en su rol institucional como titular del Senado. Según fuentes del Congreso, su estrategia pasa por evitar confrontaciones públicas y reforzar su función en el esquema político actual.