Habló el abogado del peluquero asesino de Recoleta: "Capaz se le escapó el tiro"

“El juzgado nos recibió muy bien. Vamos a esperar a ver cuáles son las pruebas para verlas detalladamente. Me presenté ayer a la madrugada y hoy a las 9 fue la indagatoria. Me tengo que sentar un día entero para leer el expediente. Estaba incomunicado y recién cuando recibió la declaración a indagatoria pudo tener la entrevista conmigo”, expresó Costa.

El peluquero "no sabe usar armas"

Con respecto al pedido de excarcelación de Guzmán, manifestó: “Tenemos una sola oportunidad. Hay que buscar el momento oportuno. Tiene algunos problemas de salud que preexistentes al hecho, ya se lo dijo el médico legista que lo observó. No los puedo decir por qué es su privacidad. Vamos a presentar un médico para que lo pueda observar, diagnosticar y así podamos buscar el arresto domiciliario. Es muy complicado en estos casos, pero el ‘no’ ya lo tenemos, hay que intentarlo”.

En ese contexto, mencionó que al imputado lo vio “anímicamente bien” y “lúcido”. Al ser consultado sobre la estrategia que utilizará para defenderlo, indicó: “Hay muchas pruebas en contra. Hay que leer el expediente. Ahí vamos a tener una mejor defensa. Él no sabe usar armas”.

Asimismo, el abogado reveló que su cliente “está arrepentido” por el asesinato, expuesto por las cámaras de seguridad de la peluquería Verdini, donde se vio a Guzmán sacar el arma de su bolsillo y dispararle a Medina en la cabeza.

“Vamos a presentar un escrito donde están los hechos y la defensa técnica. Con Guzmán estuvimos hablando de cómo era la indagatoria, le recomendé que no declarara. Firmamos la declaración a indagatoria y nos retiramos”, dijo Costa. Además de asegurar que el imputado se cortó el pelo el día del crimen porque “hacía mucho calor”, agregó: “Entiendo que muchos se llevan por lo que dice la calle, pero otra cosa es lo que dice el expediente”.

Más tarde, en diálogo con Radio 10, Costa aseguró que “no hubo premeditación” en el asesinato de Medina ya que “no hubo intención de matar”. “No tiene conocimiento sobre armas de fuego. Se escapó el disparo, lamentablemente. Entiendo que hay una víctima del otro lado pero yo también tengo una persona a quien tengo que defender”, añadió.

El crimen del peluquero

Guzmán está imputado por homicidio calificado por alevosía y por privación ilegítima de la libertad. El homicidio de Medina ocurrió el 20 de marzo pasado en la peluquería Verdini, en Beruti 3011, en Recoleta.

La investigación del homicidio de la víctima, que tenía 33 años, quedó a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, y el fiscal Patricio Lugones, funcionarios que tuvieron la colaboración de la Secretaría de Captura de Prófugos (Secap) de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (Ufecri), a cargo de José María Campagnoli, y de detectives de las divisiones Captura de Prófugos y Homicidios de la Policía de la Ciudad.