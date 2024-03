Irracional: Argentina tiene los fideos más caros del mundo

El precio de los fideos en Argentina

En Argentina solo se venden paquetes de 500 gramos. Cuestan en promedio $1.400. En Italia el mismo paquete cuesta $754.

fideo 21.jpg El irrisorio precio de los fideos preocupa en Argentina.

“Argentina produce 2,100 millones paquetes de 500 gramos de pastas. Es equivalente a 45 paquetes para cada argentino. Una parte importante se exporta pero igual alcanza para satisfacer los dos paquetes que come en promedio cada argentino por mes”, dijo Javier Miglino, CEO de la Consultora Miglino y Asociados.

“Los fideos son un alimento industrial básico que se prepara con elementos de muy bajo costo a escala gigantesca. Por ese motivo se consideran un commodity con precio internacional, excepto casos como la pasta Garófalo que es de calidad Premium”, agregó Migliono.

Para finalizar el de la Consultora Miglino y Asociados esbozó, “no se entiende cómo es posible que en la Argentina todos los precios de las seis pastas más consumidas; tallarines, cabello de ángel, tirabuzón, moñitos, mostacholes y nidos; cuesten más caros que en el resto del mundo. Si bien las diferencias alcanzan los centavos de dólar, haciendo un cálculo anual sobre un producto que se consume sí o sí durante todo el año y por cantidades de varios paquetes, las diferencias son siderales y en dólares".

Razones del alto costo de los fideos

Los precios de los alquileres:

"Representantes de supermercados, mercados y negocios de barrio, nos han comentado que el aumento en el precio de los alquileres les ha jugado en contra. Sin embargo es obvio que en locales de Champs Elysées o en el Barrio Latino (Quartier Latin) de Paris o en Times Square de Nueva York o en la avenida Serrano en Madrid o la avenida Soriano en Marbella y ni que decir de los valores de Seúl o Roma; los valores triplican al menos a los valores de alquilar un local del mismo tipo en Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Cordoba, Formosa, Santa Cruz y otros", dijo Miglino.

Fideos. Fábrica.jpg Los fideos son un alimento industrial básico que se prepara con elementos de muy bajo costo a escala gigantesca. Por ese motivo se consideran un commodity con precio internacional. Foto: Google.

El gasto de los gastos en empleados:

"Una vez más los empresarios de distribución nos enumeraban los gastos de salarios y otros en empleados. Sin embargo, con un sueldo promedio de 500 mil pesos (US 583), los empleados mercantiles de la Argentina están muy lejos de sus pares de Estados Unidos de América (US 3.890), Francia (US 2.100), Italia (US 2.200), España (US 1.600) y Corea del Sur (US 3.600)", dijo Miglino.

Los impuestos que se pagan en Argentina:

Para hacer este estudio tomamos a países como México y Brasil que pagan valores muy similares a los que se pagan en todo concepto en Argentina, del orden del 33 por ciento total (entre impuestos directos y progresivos como Ganancias e indirectos y regresivos como el IVA). Pero tomamos también países que pagan mucho más de impuestos que la Argentina como España, Francia, Italia, Estados Unidos de América y Corea del Sur.

Fideos: el precio en Argentina y el mundo

Elaboramos una canasta con los seis tipos de fideos de las 10 marcas más importantes que equivalen al 98 por ciento del consumo de pastas secas de los argentinos, a partir de un relevamiento en 1,500 establecimientos de 15 provincias de todo el país, incluídos los supermercados Carrefour, Coto, Disco, Jumbo, Vea, Día, La Anónima, Casino, supermercados chinos y negocios de barrio.

Fideos.jpg En Argentina el precio de los fideos tallarines de de: $1,400 (1,63 dólares), mientras que en Italia ronda los $754 (0,88 dólares). Foto: Google.

Tallarines promedio 500 g

Argentina: $1,400 US 1,63

Italia: $ 754 (US 0,88)

Estados Unidos: $771 US0,90

España: $848 US 0,99

Francia: $925 US 1,08

México: $385 US 0,45

Brasil: $480 US 0,56

Japón: $1,311 US 1,53