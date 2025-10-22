Javier Milei celebra su cumpleaños previo al cierre de campaña de LLA: cómo será el festejo

El cumpleaños del presidente se da en la antesala del cierre de campaña por las elecciones del domingo.

El presidente Javier Milei celebra este miércoles 22 de octubre su cumpleaños número 55. Su festejo llega en una agenda marcada por la campaña electoral por las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre. De esta forma, Milei volverá al ruedo este jueves en la ciudad de Rosario, donde encabezará la última caravana.

El festejo será en la Quinta de Olivos y según fuentes cercanas al Ejecutivo, utilizará el día para d escansar y reunirse con su entorno cercano . El encuentro en Olivos será de carácter reservado y familiar. El mandatario aún no tiene agenda de actividades confirmada en el día de su celebración.

El mandatario viene de realizar una caravana en la ciudad de Córdoba, donde se mostró acompañado por su hermana, Karina Milei , y por e l candidato a diputado nacional en esa provincia, Gonzalo Roca. Durante su intervención, llamó a votar por La Libertad Avanza en las próximas elecciones y destacó los avances en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad .

Javier Milei (1)

Desde la parte trasera de una camioneta, Milei se dirigió a los militantes con un megáfono: "Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo. Les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta", afirmó.

El acto en Rosario tendrá lugar desde las 19 horas en el Parque de España. A su vez, en la provincia de Buenos Aires, el cierre será en Ezeiza, con los candidatos, Diego Santilli y Karen Reichardt, actores centrales de la campaña libertaria tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.

Tras las elecciones, el Gobierno planea una reconfiguración del Gabinete, mientras se definen los nuevos liderazgos en el Congreso de la Nación.

Los posibles cambios que hará Milei tras las elecciones

El presidente Javier Milei anunció este martes que realizará una reforma en su gabinete tras conocerse los resultados. A los cambios obligados de los funcionarios candidatos Manuel Adorni, Patricia Bullrich y Luis Petri, se sumarán otros en busca de garantizar la efectividad de la gestión en el segundo tramo del gobierno.

En una entrevista en la TV Pública, el mandatario dijo que "de cara al segundo tramo voy a reacomodar el gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El día 26 a la noche veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos".

Este pronunciamiento de Milei sobre cambios en el gabinete, se da en medio de los rumores sobre una posible salida del canciller Gerardo Werthein como también una fusión de los ministerios de Seguridad y Justicia, que dejaría afuera del equipo de gobierno a Mariano Cúneo Libarona.

Javier Milei confirmó que habrá cambios en su Gabinete

En otro pasaje de su entrevista con Guillermo Andino, Milei aseguró que las elecciones legislativas nacionales del próximo domingo "son más importantes" de lo que se cree.

"Una de las estrategias del kirchnerismo es subestimar el valor de la elección para que la gente no vaya a votar. Es mucho más importante de lo que creemos por el formato de sistema de representación que tenemos. La composición de las Cámaras es muy importante, si uno no cambia esa composición es muy difícil después pasar proyectos", detalló en su respuesta.