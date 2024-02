Javier Milei enviará un proyecto al Congreso para penar con prisión a los funcionarios que emitan dinero

Además, el mandatario se refirió a la reunión que mantuvo este jueves con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath, y comentó que el Gobierno podría alcanzar un nuevo acuerdo con el organismo. Tal como anticipó ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, ante el mismo periodista.

MILEI FMI.jpg Javier Milei junto a la número dos del FMI, Gita Gopinath.

El encuentro de Javier Milei con la funcionaria del FMI

El presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada este jueves a la numero dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, quien realiza una visita a la Argentina para seguir de cerca los avances del ajuste y el cumplimiento de las metas establecidas.

Gopinath llegó este miércoles al país y se reunió por la tarde con el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Luego de su encuentro de este jueves con el presidente se vio con el referente gremial Gerardo Martínez, de la UOCRA.

Luis Caputo confirmó de cuánto será el bono para jubilados y pronosticó cuándo bajará la inflación a un dígito

Luego de su reunión con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Economía Luis Caputo realizó una entrevista televisiva en la que dio detalles del bono para jubilados. Además, arrojó pronósticos sobre la inflación de febrero y cuándo volverá a ubicarse en un dígito.

En relación al proceso inflacionario, Caputo sostuvo que “hay que ser disciplinado” y estimó que el dato de febrero se ubicará por debajo del 15%. Además aseguró que "para el primer semestre va a estar en un dígito".

“El presidente siempre dijo que iba a ser duro, si uno pudiera salir de tantas décadas de desastre en dos meses, sería fácil. Estamos haciendo lo imposible para que esta transición sea lo menos gravosa, la alternativa era la hiperinflación”, señaló.

Respecto a la situación económica, comentó: “Nosotros advertimos que iba a ser un año duro, las cosas están mejorando más de lo previsto y creemos que en el último trimestre del año habrá una recuperación”.

En relación a los haberes jubilatorios, el ministro de Economía recordó que este miércoles se anunció un 27% de aumento para marzo, abril y mayo que lleva la mínima a 133 mil pesos. Caputo agregó que habrá un bono que también se incrementará en un 30%, "era de 55 mil, y va a quedar en $70 mil". De esta manera, la mínima rondará los 206 mil pesos.

En ese sentido, detalló que el bono es para todos los que cobran menos de lo que da la mínima menos el bono. Es decir, para todos los que están por debajo de 206.000 hasta alcanzar ese número.

El ministro aseguró que la fórmula anterior perjudicaba a los jubilados "en dos puntos del PBI", y deben ser "compensados con bonos". En ese sentido, indicó que "el año que viene cuando las inflación se revierta y las jubilaciones empiecen a subir no puedo reclamarles ese bono a los jubilados, entonces voy a tener que pedirle al resto de los argentinos otro ajuste de dos puntos".

Caputo aseguró que muchas veces es consultado de por qué no hace una diferenciación entre los que aportaron y los que no. Indicó que no lo hace porque "los que no aportaron" representan dos tercios de los jubilados. "Con esa lógica de imprimo plata y metamos 4 millones de jubilados y regalamos el transporte, el gas y la luz", continuó.

"No solo los jubilados, todo el mundo la pasa mal. La pobreza dentro de los jubilados es del 15% y la infantil es 60%, pongamos todo en perspectiva", agregó Caputo y sumó que "con los jubilados muchos lo usan como política".

Además, comentó que su idea era actualizar la fórmula jubilatorio por IPC. "No puedo hacerlos convivir con la fórmula que dejó el Gobierno anterior porque no sería justo", insistió.