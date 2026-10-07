Le dispararon a un prestamista durante un intento de robo y la misma bala mató a uno de los ladrones

El asaltante herido fue trasladado por sus cómplices y abandonado en un descampado. Las cámaras permitieron reconstruir la secuencia.

Un intento de robo a un prestamista terminó con una inesperada secuencia en Mendoza : el disparo efectuado durante el ataque atravesó a la víctima y también alcanzó a uno de los delincuentes, que murió poco después. Sus cómplices lo trasladaron en un auto y lo abandonaron en un descampado de Maipú. La investigación permitió vincular ambos episodios y tres sospechosos fueron detenidos .

El ataque ocurrió el 24 de septiembre, alrededor de las 20.15 , en Guaymallén . La víctima, un hombre de 33 años dedicado a prestar dinero, estaba en su casa cuando un conocido llamó a la puerta.

Según la investigación citada por TN, cuando salió aparecieron dos hombres armados , que lo golpearon y, durante un forcejeo, uno de ellos efectuó un disparo.

El proyectil alcanzó al prestamista en el tórax, pero también hirió a uno de los asaltantes, identificado como Rodolfo Miguel Mora Aguiar.

A pesar de estar herido, el dueño de casa logró caminar hasta una estación de servicio ubicada cerca de su casa y pedir ayuda. Primero fue trasladado al Hospital Italiano y luego derivado al Hospital Central, donde quedó internado en terapia intensiva.

La misma bala hirió al prestamista y mató a uno de los ladrones

En el lugar del ataque, los investigadores encontraron una vaina servida calibre 9 milímetros. El análisis posterior permitió establecer que el disparo que atravesó al prestamista también había impactado en Mora.

Sus compañeros lo subieron a un Fiat Idea azul oscuro, conducido por una mujer, y escaparon del lugar.

Unos 50 minutos después, cerca de las 21.05, las cámaras de seguridad registraron la llegada del vehículo a un descampado ubicado dentro de un barrio en construcción, en inmediaciones de Liniers y Bruno Morón, en Maipú.

Allí, uno de los ocupantes bajó a Mora del auto y lo dejó en el lugar. Cuando llegó la Policía, el hombre ya estaba muerto y presentaba una herida de bala en el tórax.

En un primer momento, las imágenes hicieron sospechar que uno de sus acompañantes le había disparado antes de escapar. Sin embargo, los investigadores determinaron después que los destellos que aparecían en la grabación eran reflejos de luces.

Las cámaras unieron los dos casos y permitieron detener a tres sospechosos

Inicialmente, el ataque al prestamista y la aparición del cuerpo de Mora eran investigados como hechos separados.

El análisis de cámaras de seguridad de Guaymallén y Maipú permitió reconstruir el recorrido del Fiat Idea y determinar que el mismo vehículo había sido utilizado tanto en el intento de robo como para trasladar al delincuente herido.

A partir de esas imágenes y de otras tareas de investigación, la Policía identificó a los ocupantes del auto y detuvo primero a Solange Muñoz M., señalada como la conductora, y a Leonardo A.I., familiar de Mora.

El tercer sospechoso, Humberto S., permanecía prófugo hasta que fue localizado este lunes en el asentamiento El Resguardo, en Las Heras. Tras su detención, la Justicia ordenó un allanamiento en una casa vinculada con él, donde fueron secuestrados un teléfono celular y un par de zapatillas.

Los tres quedaron a disposición de la fiscal de Homicidios Andrea Lazo. La causa investiga un robo frustrado, el homicidio de Mora y la tentativa de homicidio del prestamista, que permanece internado.