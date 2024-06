"Libertad inmediata": el pedido de organizaciones sociales sobre los detenidos en la votación de la Ley Bases

Embed Acompañamos la conferencia de prensa, en el SERPAJ Argentina.

Exigimos la liberación de lxs detenidos y, como lo hicimos desde un primer momento, seguimos acompañando a lxs compañerxs y a sus familiares. https://t.co/ovYBlMwYLV — UTE (@utectera) June 15, 2024

En la lista publicada por la organización Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), de las 35 personas detenidas, 22 están a disposición de fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires y 13 del Juzgado Federal Nro. 1, a cargo de la jueza María Servini.

El pedido de libertad, con varios participantes

Una de las organizaciones que se sumó a esta autoconvocatoria es la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la cual expresó “el más profundo repudio al accionar que, en connivencia, están llevando a cabo las Fuerzas de Seguridad, la Justicia, y el Gobierno” del presidente Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel.

“Trataron de inventar causas ilegítimas de los detenidos arbitrariamente en el ejercicio del derecho a la protesta, en la feroz caza llevada a cabo en la marcha convocada para defender la Patria contra quienes, a través de la ley bases, quieren entregarla”, publicó UTE en un comunicado.

Las agrupaciones que llevan adelante esta iniciativa propusieron como punto de encuentro la SERPAJ, porque es una organización social que forma parte del movimiento por la paz y los Derechos Humanos (DDHH) desde la No Violencia Activa (NOVA).

Qué dijo Martín Menem sobre la Ley Bases

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló en la previa al tratamiento de la Ley Bases y se mostró contrariado de aprobar un proyecto diferente al original enviado por el presidente Javier Milei envió. "Me cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió", planteó en una entrevista a Radio Rivadavia.

El riojano aclaró que el acta que contiene las modificaciones aplicadas por el Senado aún no ingresó a la cámara que preside y si bien planteó que tiene una idea de los cambios, le “costaría entender que los mismos diputados que hace 45 días votaron a favor de un proyecto puedan no votar a favor de un mismo proyecto”. “La Argentina no cambió, sigue necesitando la ley y que plasmemos lo que la gente votó en las urnas. Creo que no vamos a tener inconvenientes”, vaticinó.

Martin Menem.jpg El presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem.

“Lo que hay que definir es cuáles cambios de los que se aplicaron en el Senado aceptamos y cuales no”, afirmó en diálogo con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa a Pasa, y agregó: “Vamos a tratar de que no haya dinamismo en el cambio de voto. Creo que vamos a andar muy bien”.

Asimismo, destacó la tarea del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en las negociaciones, y reiteró en enumerar el Impuesto a las Ganancias, a los Bienes Personales y las privatizaciones como los aspectos centrales en los que el oficialismo insistirá cuando se trate la ley en Diputados. “Esas son nuestras prioridades”, remarcó.

Para Martín Menem, la Ley Bases es “la primera ley trascendente que tuvieron todos los gobiernos”, por lo que planteó que le “cuesta creen que no le vayamos a dar al Presidente la ley tal cual la pidió”. Además, explicó que la Cámara Baja se dedicará a debatir los cambios enviados desde el Senado y no podrá introducir nuevas reformas; y aclaró que para aplicarlos deberá conquistar el mismo número que la Cámara Alta.

“Ley de Bases ya hay. Falta definir qué tipo vamos a tener, si la original, la que modificó el Senado, o un mix. No tengo dudas de que para el 9 de julio la ley va a estar sancionada”, prometió.