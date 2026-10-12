Milei se refirió a la continuidad de Caputo tras los rumores de su salida

Las versiones comenzaron tras la presencia del economista Alberto Ades en una reunión de Gabinete. El Presidente además habló de los planes para su reelección en 2027.

El presidente Javier Milei ratificó la continuidad de Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía y rechazó las versiones sobre una posible salida del funcionario. En una entrevista con Radio Mitre, aseguró que mantiene una relación “simbiótica” con el ministro, defendió el rumbo económico y afirmó que ya trabajan en medidas para 2027, con la mirada puesta en un eventual segundo mandato.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa”, respondió Milei cuando el periodista Eduardo Feinmann le preguntó por los rumores sobre un posible recambio en el Palacio de Hacienda . El mandatario fue enfático al descartar esa posibilidad y sostuvo que las decisiones económicas están alineadas con los objetivos generales de su administración.

“Yo fijo los lineamientos y pongo restricciones sobre qué herramientas no se pueden utilizar. Cuando se da cualquier situación, nosotros, que hablamos regularmente, siempre tenemos la visión perfectamente alineada”, explicó el Presidente al describir el vínculo con el titular de Economía.

En ese sentido, Milei remarcó que existe una división de tareas dentro del Gobierno, aunque aclaró que la decisión final sobre el rumbo de la gestión está bajo su responsabilidad. “En el equipo hay división del trabajo; yo me encargo de la gestión y de la batalla cultural y otra mesa de cuestiones políticas, pero la decisión de gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo, porque son mis políticas”, afirmó.

Los rumores sobre una eventual salida del ministro se instalaron después de que Milei invitara a una reunión de Gabinete al economista Alberto Ades, quien había expresado cuestionamientos sobre aspectos técnicos del programa económico. Caputo no participó de ese encuentro y, a partir de entonces, comenzaron a circular versiones sobre un posible reemplazo.

El Presidente calificó esas versiones como un “disparate total” y vinculó su difusión con la agenda internacional del ministro, quien tenía previsto viajar a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Milei invitó a una reunión de Gabinete al economista Alberto Ades, en la que Caputo no participó.

“Caputo tiene una reunión con Kristalina Georgieva y le inventan esto. Tratan de ir contra el país, quieren limar al ministro de Economía cuando se reúne con la titular del FMI. Es una canallada, es traición a la patria”, sostuvo, en referencia a la directora gerente del organismo.

Además, Milei volvió a cuestionar a sectores de la prensa por la circulación de esas versiones. “Hay que estar completamente loco para pensar que Caputo va a salir del Gobierno”, insistió.

El rumbo económico y las diferencias entre las provincias

Durante la entrevista, el jefe de Estado también defendió las transformaciones impulsadas por su administración y sostuvo que la apertura económica, la incorporación de tecnología, la reducción de impuestos y las desregulaciones están generando cambios estructurales.

En relación con el mercado laboral, Milei rechazó que exista un problema generalizado de empleo y planteó que la situación responde a diferencias entre sectores de la actividad económica. Según su análisis, hay rubros que experimentan un fuerte crecimiento y otros que todavía permanecen rezagados.

El mandatario también destacó el desempeño de las provincias que adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Aseguró que esos distritos registran resultados favorables y contrastó esa situación con la de Buenos Aires, La Rioja y Formosa, provincias que, según señaló, no se sumaron al régimen.

Milei anticipó planes para 2027 y habló de la reelección

En otro tramo de la entrevista, Milei aseguró que ya trabaja junto con algunos de sus ministros en la planificación de un eventual segundo mandato. Entre los funcionarios que mencionó se encuentran Luis Caputo, Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, y Sandra Pettovello, titular de Capital Humano.

“Con ellos, estamos diseñando los planes para el 2027 en adelante”, afirmó el Presidente, quien se mostró confiado en el resultado de las próximas elecciones y en la posibilidad de ampliar la representación de La Libertad Avanza en el Congreso.

“Si tenemos un resultado similar al de octubre, y creemos va a ser más alto, nos va a quedar una composición en el Congreso con mayoría en Cámara baja y a dos o tres de alcanzar el quórum en la Cámara alta. Creemos que vamos a dar la batalla y vamos a ser reelectos”, concluyó.