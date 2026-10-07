La ARCA y la Superintendencia de Servicios de Salud sumaron otros cuatro prestadores. Cuáles son y cómo adherirse.

Obra social para monotributistas: ampliaron la cantidad y ahora se puede elegir entre 46 prestadores, ¿cuáles se pueden elegir?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) amplió en octubre 2026 la lista de obras sociales disponibles para las más de tres millones de personas adheridas al Régimen Simplificado, popularmente conocido como el monotributo . El organismo recaudador sumó otros cuatro prestadores , que fueron aprobados por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

De esta manera, en el décimo mes del año, los monotributistas podrán elegir entre 46 obras sociales habilitadas . Cabe recordar que la afiliación no es automática y cada pequeño contribuyente debe gestionar su alta entre los prestadores de salud y mutuales que cumplan con los requisitos administrativos. Una vez que se escoge una, el afiliado debe permanecer en ella al menos 12 meses.

A la lista de más de 40 obras sociales, a partir de octubre se sumaron estos prestadores:

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante

Obra Social de Serenos de Buques

Los monotributistas pueden elegir entre más de 40 obras sociales habilitadas por la Superintendencia de Servicios de Salud.

La lista completa de obras sociales disponibles en el monotributo

Según el registro de la SSS, los monotributistas podrán elegir entre los agentes inscriptos en el padrón:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA).

Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA).

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina (OSTCARA).

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC).

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (OSTAXBA).

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

Obra Social de la Prevención y la Salud.

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC).

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP).

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina (OSPEDICI).

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE).

Obra Social del Personal de Imprentas, Diarios y Afines.

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

Obra Social Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales y Personal con Conocimiento de Zona de la Marina Mercante.

Obra Social de Músicos (OSDEM).

Obra Social de Comisarios Navales (OSOCNA).

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA).

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN).

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC).

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina (OSAPM).

Obra Social de Serenos de Buques.

Cada afiliado debe quedarse al menos 12 meses antes de poder cambiar a otra obra social.

Obra Social del Personal de la Actividad del Turf (OSPAT).

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV).

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP).

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX).

Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina (OSVARA).

Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines (OSCRAIA).

Obra Social de Mandos Medios de Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur (OSMMEDT).

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina (OSOETSYLARA).

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD).

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM).

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM).

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA).

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil (ASSPE).

Obra Social de Dirección (OSDO).

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

Mutual Médica Concordia.

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES).

MET-Córdoba S.A.

Privamed S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI).

Administración Recursos para Salud S.A.

Amsterdam Salud S.A.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

En su cuota mensual, el Régimen Simplificado contempla el pago de aportes a una obra social. Cada beneficiario puede elegir la que mejor se adecúe a sus necesidades. Luego de obtener el alta en el monotributo también se debe gestionar la afiliación ante la obra social elegida. Para hacerlo, será necesario:

Original y fotocopia del último comprobante de pago

Original y fotocopia del DNI

Formulario 184/F completo. Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo

Es el documento que se descarga luego de confirmar el alta. Sirve para presentar una constancia de monotributo ante otros organismos. También se puede encontrar en la opción “Constancias” dentro del portal de monotributo Formulario 152. Es la credencial de pago. Se encuentra en la opción “Constancias” en el portal de monotributo

El pago de la cuota del monotributo incluye aportes a una obra social.

Una vez realizada la afiliación, el alta queda activa tras presentar la Declaración Jurada 300/97 en ANSES, documento que garantiza la cobertura médica desde el inicio. El sistema permite incorporar familiares directos como adherentes, abonando un adicional mensual por cada uno. Este trámite se realiza desde el portal de Monotributo, donde se carga el CUIL del familiar, se selecciona el vínculo y se emite un nuevo Formulario 184 con la credencial de pago actualizada.