Qué pena afrontará la abogada argentina detenida en Brasil y dónde deberá cumplirla

Agostina Páez fue detenida en el país vecino hace dos meses. La joven enfrentaba una posible pena de hasta 15 años por gestos discriminatorios.

Este martes, la abogada argentina Agostina Páez , detenida en Brasil por el delito de injuria racial, fue condenada en los tribunales del vecino país. La joven llevaba más de dos meses retenida luego de un episodio ocurrido a la salida de un restaurante.

Durante la jornada de hoy, el Tribunal Penal N.° 37 , a cargo del juez Guilherme Schilling Pollo Duarte , resolvió que Páez fuera condenada a dos años de pena y los mismos serán cumplidos en Argentina . Según explicó su defensora, Carla Junqueira, aún restan trámites administrativos para concretar el regreso.

“Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión de unos tres días”, señaló. “Tenemos que hacer trámites, la fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión de unos tres días”, señaló.

En ese marco, la defensa destacó que la acusación inicial fue reducida y que la pena podrá ser reemplazada por medidas alternativas. “La fiscalía redujo el pedido de tres delitos a uno, con una pena mínima de dos años, reemplazable por servicios comunitarios y reparación financiera a las víctimas”, indicó la letrada.

Además, remarcó que el pedido de disculpas fue valorado en el proceso: “La fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”.

abogada brasil racismo Agostina Páez enfrenta un juicio por racismo en Brasil, delito que prevé una pena máxima de 15 años prisión.

El testimonio de la abogada tras la audiencia

Luego de la audiencia, que tuvo lugar en Río de Janeiro, la propia Páez realizó una improvisada conferencia de prensa en la puerta de los tribunales, donde expresó su alivio. Sin embargo, reconoció que aún no se siente tranquila hasta regresar al país.

“Esta noche me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina, no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque aún me amenazan”, afirmó. “Esta noche me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina, no voy a estar en paz. Voy a seguir encerrada porque aún me amenazan”, afirmó.

Respecto al hecho por el que fue condenada, la abogada explicó que “al juez le dije la verdad en todo momento. He pedido perdón a las supuestas víctimas” y agregó que “las víctimas no dijeron nada de mí, aceptaron las disculpas y se fueron”.

Además, explicó que quiere volver pronto a Santiago del Estero y recomendó a la gente que “se interiorice, conozcan y entiendan el contexto cultural. Que se pongan en la piel de las personas que sufren racismo”.

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El futuro de la abogada en Argentina

Durante la conferencia, Páez aseguró que buscará transformar lo vivido en una experiencia de concientización: “Tengo pensado hablar de esto, que no se quede solo aquí, hablar sobre racismo y guiar a otras personas”.

Asimismo, relató que trabajará como letrada con sus propios representantes legales.