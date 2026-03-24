Quién era "Cara de Camión", el famoso ladrón al que encontraron muerto en la cárcel

Lo hallaron con signos de ahorcamiento en su celda y, a pesar de las maniobras de reanimación, no lograron salvarlo. La historia detrás de su apodo.

Un famoso delincuente de La Plata murió este viernes en su celda de la Unidad 18 del Servicio Penitenciario Bonaerense, ubicada en la localidad de Gorina, partido de La Plata . El preso, conocido como "Cara de Camión" , estaba acusado de varios robos y fue descubierto en su calabozo cuando intentaba ahorcarse. Un operativo de emergencia se desplegó de inmediato para intentar salvarle la vida.

El hecho tuvo lugar cerca de las 17.20. Fuentes del SPB informaron a Infobae que el personal de vigilancia detectó la situación y actuó con rapidez. Al intervenir, Axel Leonel Álvarez (nombre real del recluso), de 31 años, todavía tenía signos vitales y fue trasladado con urgencia a la unidad sanitaria del penal, donde los médicos iniciaron maniobras de reanimación. Sin embargo, a las 17.45, el facultativo de guardia confirmó oficialmente el fallecimiento.

La historia de Álvarez se remonta a su adolescencia, etapa en la que comenzó a acumular antecedentes policiales por asaltos y robos. El apodo “Cara de Camión” surgió luego de un grave accidente que sufrió a los 15 años, cuando fue atropellado por un camión en la vía pública.

Cara de camión (1)

Según reconstruyó el portal 0221, este hecho le dejó lesiones permanentes en el rostro, motivo por el que recibió ese apodo entre los internos y en el circuito delictivo de la región.

De acuerdo al diario El día, a los 15 años ya había tenido numerosas entradas en la comisaría por diferentes asaltos.

El preso se encontraba en un sector especial del penal

De acuerdo con información brindada por el Servicio Penitenciario Bonaerense a Infobae, Álvarez se encontraba alojado en un sector especial del penal, identificado como S.A.C., reservado para internos con problemas de conducta y antecedentes de conflictos dentro de la prisión. El hombre estaba detenido a disposición del Tribunal Oral Criminal N° 4 del Departamento Judicial La Plata en el marco de una causa por robo doblemente agravado y tenencia ilegal de arma de fuego.

Fuentes del SPB precisaron que, tras constatar la muerte, se dio aviso inmediato a la Policía para que tomara intervención y se iniciara una investigación judicial. El objetivo es esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar si se trató efectivamente de un suicidio o si existieron otros elementos involucrados.

Por estas horas, la justicia platense analiza las evidencias recolectadas en la celda y toma declaración a los agentes que participaron del operativo.

Un mes atrás, otro preso fue encontrado muerto en La Plata

Fernando Maximiliano López Guarino, de 33 años, fue hallado sin vida en la Unidad Penitenciaria N°34 de Melchor Romero. El interno estaba detenido por tentativa de homicidio y se encontraba a disposición del Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de La Plata. y este hecho ahora es investigado por la UFI N° 3 como un presunto suicidio.

Según se informó oficialmente, las autoridades penitenciarias comunicaron el fallecimiento tras hallar al detenido en la celda N°167 del Pabellón N°7 y, aunque los pormenores del caso todavía son materia de investigación, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3 lo analiza como un presunto suicidio.

De acuerdo con la información preliminar reunida por las autoridades, todo indica que López Guarino se habría quitado la vida. El interno se encontraba alojado solo y no compartía el espacio con otros detenidos al momento del episodio.