Sandra Pettovello entre las cuerdas: revelan que la ministra sabía del stock de alimentos almacenados

"En el mes de febrero le tuvieron que dar una respuesta a la Procuradora de la Niñez y las Infancias, que había hecho una denuncia ante el Fuero Contencioso Administrativo para que no se discontinúen los alimentos, y dieron un inventario con las cosas que tenían", recordaron en el programa.

escandalo alimentos Según una auditoría que ordenó Javier Milei en diciembre de 2023, Sandra Pettovello sabía de la existencia de ese stock de alimentos en los galpones del Ministerio de Capital Humano. Foto: LMN.

Enel programa de C5N también subrayaron: "se refirieron específicamente a los alimentos, al estado de esos alimentos y al estado de los depósitos. Queda claramente expuesto que Capital Humano sabía, y que lo que se dijo acerca de que desconocían la fecha de vencimiento ha sido una mentira".

Sandra Pettovello, nuevamente ausente en Diputados

Es la segunda vez que la ministra falta a la cita. Si bien no tiene obligación al Congreso, la funcionaria volvió a dejar la silla vacía en la comisión de Acción Social y Salud Pública.

De esta manera, dejó pasar una nueva oportunidad para dar explicaciones sobre lo sucedido en la cartera que conduce. No obstante, Pettovello desmintió rumores de renuncia y aseguró que no va a "dejar solo" a Javier Milei, en el marco de una concentración en respaldo a su gestión.

Respaldo de Javier Milei a Sandra Pettovello

Durante el fin de semana, Milei participó junto a Mondino y al ministro de Defensa, Luis Petri, en la inauguración de la "cumbre por la paz en Ucrania", y en una reunión previa con su par ucraniano Volodimir Zelenski.

Posteriormente, el Presidente volvió a Buenos Aires dado que tiene dos visitas más por hacer, durante la próxima semana: primero irá a España y luego viajará hacia Alemania.

sandra petovello.jpg Sandra Petovello y Javier Milei.

Por su parte, Mondino y el ministro Petri permanecieron en la localidad suiza de Bürgenstock, representando a Javier Milei en jornada de “ por la paz ” en Ucrania.

El lunes, la canciller viajará a Nueva York para brindar un discurso ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, donde se volverá a discutir la resolución que busca un diálogo pacífico entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas.

El testimonio de Sandra Pettovello

El pasado viernes, la ministra de Capital Humano había desmentido rumores de renuncia y asegurado que no va a "dejar solo" a su amigo, en referencia a Javier Milei, al hablar tras la polémica abierta por la distribución de los alimentos almacenados en galpones.

La funcionaria habló en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero (en X, Herrero Liberal) y que tuvo lugar el jueves en el Obelisco.

A través de una videollamada, Pettovello señaló: "El problema es que estamos tocando los negociados y no se la bancan".

"Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil", sumó además.

En la misma línea, continuó: "Hagan lo que me hagan, estoy adentro y no voy a parar". Ante cada palabra de la ministra, los asistentes enviaban mensajes de apoyo y la aplaudía. "Pienso que, si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante", agradeció respecto a la concentración.