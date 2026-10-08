Simularon un suicidio: los nuevos datos estremecedores del crimen de la nena que encontraron ahorcada

Los investigadores indicaron que la autopsia complica aún más a su familia que se encuentra detenida. Qué se sabe del brutal crimen.

La madre, la abuela y un tío de Nerea permanecen detenidos por el crimen.

Por estas horas continúa la investigación y la conmoción por la muerte de Nerea Geraldine Pereira , la nena de 11 años que fue encontrada ahorcada en el baño de su casa en Berazategui. Aunque en un primer momento se investigó como un suicidio, la causa dio un giro y toda su familia fue detenida tras los resultados preliminares de la autopsia.

Este lunes se conoció el resultado final de la autopsia que reveló que Nerea fue asesinada de una manera salvaje, tras ser sometida a una serie de golpes que le provocaron la rotura de la a orta torácica . Esta rotura derivó en un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico.

Con esos resultados, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI N°3, profundizó la investigación por homicidio. En tanto, la familia se muestra aún más complicada y tres de sus familiares siguen detenidos, entre ellos su madre.

En las últimas horas, nuevos detalles estremecedores salieron a la luz. Según el informe al que accedió el periodista Ignacio González Prieto de TN, se determinó que la menor "tenía politraumatismo contundente de apta energía con contusiones pulmonares, hemomediastino, hemotórax bilateral, hemopericardio y ruptura traumática de la aorta torácica. Recibió una paliza y simularon un suicidio, antes que llegara la Policía", dijo.

La familia continúa detenida y se investiga abandono de persona

La Justicia busca determinar quién provocó los golpes, cuándo ocurrieron y si alguno de los adultos que estaba en la casa sabía que la nena se encontraba gravemente herida y no pidió ayuda.

Al convivir todos en la misma casa, la Justicia supone que hubo un abandono de persona por la golpiza que recibió la menor y que, por último, quisieron ocultar el homicidio simulando que la nena se había quitado la vida en el interior del baño.

Por el caso fueron detenidos cuatro familiares, aunque uno de ellos fue liberado. Continúan tras las rejas su madre Rocío Aldana Pereira; su abuela, Mónica Villalba, quien encontró el cuerpo y llamó al 911; y su tío materno, Carlos Ezequiel Pereira.

Investigan si Nerea fue víctima de un ritual umbanda

Ya los resultados preliminares habían revelado el horror que vivió Nerea. La menor presentaba golpes en la espalda y hemorragia interna. Además, los especialistas detectaron indicios compatibles con un abuso sexual, aparentemente de vieja data.

En el marco de la investigación, la Justicia sumó una estremecedora hipótesis de acuerdo a declaraciones incorporadas al expediente. Los investigadores analizan si el homicidio pudo haber ocurrido en el marco de un supuesto rito umbanda.

En las declaraciones que se sumaron al expediente, se hizo referencia a que personas del entorno familiar de la víctima practicaban este tipo de ceremonias, un dato que ahora es analizado por la fiscalía.

Esta posibilidad está siendo investigada por la Justicia y no se confirmó hasta el momento que el asesinato haya ocurrido como parte de ritual.

La causa quedó a cargo de la fiscal Gabriela Mateos, de la UFI N° 3, quien dispuso buscar cámaras de seguridad, testimonios de vecinos, entre otras medidas. En el allanamiento de la vivienda se secuestraron 11 teléfonos celulares, la mochila de la víctima y anotaciones de la nena.