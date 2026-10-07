Un argentino que vive en Suiza reveló cuánto gana y cuánto de su sueldo destina al alquiler y los servicios

Juanma vive en Lucerna y reveló cuánto puede cobrar una persona sin experiencia labral, cuánto cuesta un departamento y qué otros gastos deben afrontar por mes.

Juanma, el argentino que vive en Lucerna y contó cómo es el costo de vida en Suiza.

Un argentino que vive en Suiza contó cuánto puede ganar una persona que llega al país europeo sin experiencia laboral previa y sorprendió al detallar el nivel de ingresos que puede alcanzar.

Juanma, radicado en Lucerna , compartió su experiencia sobre el costo de vida y explicó cómo se distribuyen algunos de los principales gastos mensuales. Entre ellos, mencionó el alquiler de una vivienda y los servicios.

Según relató, alguien sin experiencia previa puede llegar a cobrar alrededor de 3600 francos suizos , que equivalen a 4334 dólares norteamericanos, mientras que el alquiler de un departamento ronda los 1600 francos .

Vivir en Suiza, en primera persona

Juanma contó en primera persona cuánto gasta y qué diferencias encontró respecto al costo de vida en Argentina.

“Lo más bajo, vamos a decir una persona que no habla ninguno de los idiomas del país, que no tenga experiencia en ningún área y quiera tener como su primer trabajo, lo más esperable son unos 3600 francos suizos”, explicó para el canal de Youtube LatinVM.

Según detalló, de ese monto quedan aproximadamente 3100 francos después de los descuentos iniciales. Luego, al contemplar el seguro médico, el ingreso disponible se reduce a unos 2800 francos.

“Eso es lo que te va a caer en mano después de simplemente pagar el seguro médico y los impuestos de mínima”, señaló.

En otro momento del video en YouTube, Juanma también explicó que existen distintos trabajos a los que puede acceder una persona sin experiencia y sin dominar los idiomas locales. Entre los ejemplos mencionó tareas como lavacopas, limpieza y construcción. También aclaró que hay trabajadores que llevan muchos años en el país y que incluso continúan sin hablar alemán.

En el otro extremo, destacó la situación de quienes trabajan en sectores especializados. Según contó, en el área de tecnología es habitual encontrar personas muy preparadas y con mucha experiencia que pueden trabajar en Suiza sin hablar alemán.

“En tecnología es muy común mucha gente que está súper preparada en su ámbito, con un montón de experiencia y todo, viene a trabajar acá y no habla alemán”, relató.

Cuánto paga de alquiler

Uno de los principales gastos que detalló Juanma es el alquiler de la vivienda. El argentino vive en un departamento de cuatro ambientes, ubicado en un barrio residencial de Lucerna, y por esa propiedad paga 1600 francos suizos por mes.

El monto representa cerca de 2000 dólares y, según explicó, se trata de un valor relativamente accesible si se tienen en cuenta las características del departamento y la zona en la que está ubicado. Para Juanma, el precio se encuentra incluso por debajo de lo que suele pagarse habitualmente en la ciudad.

“Es un precio barato para lo que tenés, es menos que la media de lo que sería lo normal pagar”, explicó al referirse al costo de la vivienda. De esta manera, el alquiler aparece como uno de los principales gastos mensuales, aunque el argentino remarcó que el valor resulta conveniente en comparación con otros precios del mercado suizo.