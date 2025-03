Un peligro: fue a vacunar a su bebé y le dejaron una aguja en la pierna

"Fui a la salita a las 13:30, le pusieron las cuatro vacunas inyectables y una oral. Cuando llegué a casa, mi bebé no dejaba de llorar. Pensé que era por las vacunas, pero no paraba. A las 15:30 le quité la cinta y vi que el enfermero le había dejado la aguja dentro de la pierna . No lo podía creer", relató Karen, mamá del bebé.

image.png

Inmediatamente la mujer regresó al centro de salud pero el enfermero que la atendió ya no estaba. En su lugar, otro trabajador del lugar le preguntó si quería realizar una queja formal y argumentó que las agujas eran estériles y tenían fecha de vencimiento. La mujer alertó a la policía luego de esta respuesta.

"Ni ellos podían creer lo que había pasado. Dejé mi queja, pero no me quedé tranquila y llamé a la policía", dijo. "Ni ellos podían creer lo que había pasado. Dejé mi queja, pero no me quedé tranquila y llamé a la policía", dijo.

El bebé fue ingresado al Hospital Mi Pueblo y sometido a diversos estudios para investigar si hubo mayores complicaciones a causa de la aguja. "Los médicos detectaron altos niveles de glóbulos blancos, lo que indicaba una posible infección", comentó Karen. "Este domingo lo dejaron internado porque le están pasando medicamentos de forma intravenosa. Parece que el foco de infección está en la pierna. Vamos a ver cómo evoluciona", explicó.

image.png

Qué pasará con el enfermero

El enfermero fue identificado como Gustavo López y la Justicia investiga si hubo negligencia de su parte. Aún así, desde la Secretaría de Salud de Florencia Varela informó que se le inició un sumario administrativo para ser investigado, fue apartado de su cargo y emitieron un comunicado:

“El día 28 de marzo del corriente, siendo las 23:30 horas. la Secretaría de Salud de Florencio Varela toma conocimiento a través de un posteo en redes sociales (Facebook), de los hechos acontecidos horas antes en el Centro de Salud Malvinas en donde a través del relato de la familia del menor damnificado, expresa su malestar por la práctica de vacunación llevada a cabo por uno de los enfermeros en el lugar anteriormente mencionado.

Según la familia, el enfermero habría dejado negligentemente la aguja de vacunación en la pierna de un bebé de 4 meses, la cual fue descubierta por su madre, ya en su domicilio, debajo del algodón y cinta colocada.

Frente a tamaña situación, rápidamente, las autoridades de la Secretaría de Salud se ponen en contacto con la familia para realizar un seguimiento al caso poniendo a disposición un móvil SAME y simultáneamente se realiza una reunión de urgencia con los agentes administrativos de dicho Centro y el profesional mencionado por la familia, se avanza con la realización de la denuncia en la Comisaría Segunda, poniendo en conocimiento a las Secretarías correspondientes del municipio para iniciar una actuación pre sumarial y solicitar se separe al agente implicado de la Secretaría de Salud, poniéndolo a disponibilidad de Recursos Humanos. Se informa además que continuará a lo largo de las semanas el correspondiente seguimiento y la contención necesaria para el menor y su familia”.