Para una conocida cerveza las Malvinas son inglesas

“Hola @Heineken_AR tengo un problemita con la H-41. Te lo muestro. Pusieron que las Malvinas son de uk... Usás levadura patagónica y hacés eso, pedazo de vigilante?”, escribió el usuario identificado como Ivan Conurban Ninja, claramente enojado. El mensaje en la red social Twitter estalló y generó una repercusión inmediata.

No obstante, lejos de hacer oídos sordos -después de tres días- la empresa salió a dar una respuesta al respecto. “Hola, gracias por avisarnos. Este producto de edición limitada no se vende en Sudamérica y cuando el equipo de Heineken Argentina tuvo conocimiento pidió el cambio a nivel global. Todas las etiquetas implicadas de esta edición en el mundo cambiarén”, justificaron desde la cuenta de Heineken Argentina, también siempre a través de la red social del pajarito.

La compañía holandesa Heineken acaba de sacar esta edición muy polémica, no sólo por su interpretación de soberanía, sino por el contexto en que sale a la luz. La marca está utilizando una nueva levadura descubierta por un investigador argentino en el sur del país, que podría ser la madre de todas las lager, con la que se hacen el 95% de las cervezas industriales del mundo.

Fue Diego Libkind, un investigador del Conicet, quien descubrió esta levadura llamada Saccharomyces eubayanus y declarada de interés nacional por el Senado durante el año pasado. Gracias a este descubrimiento, la empresa holandesa decidió sacar una etiqueta con el mapa de la República Argentina, pero con la mencionada polémica particularidad. Las Islas Malvinas figuran como Falklands y entre paréntesis aclaran que pertenecen al Reino Unido.

Si se trató, como algunos piensan, de una estrategia de promoción, al menos en la Argentina no fue tomada como tal.

Nuestro: Diego Libkind es el investigador argentino que descubrió esa levadura.

Polémica en las redes sociales

La polémica estalló porque un usuario de Twitter escrachó, a través de esa red social, a la reconocida marca de cerveza por colocar en una etiqueta, de uno de sus envases, un contenido polémico y escandaloso para los consumidores argentinos. Rápidamente se encendió el debate en esa misma red social. Algunos usuarios criticaron duramente a la empresa y manifestaron que ya no comprarán sus productos, por lo menos hasta que el error haya sido salvado. En tanto otros sostuvieron que la compañía no tiene por qué “tomar una posición política” y no consideraron ofensiva la etiqueta. El pedido de disculpas de la empresa holandesa existió, pero habrá que ver cómo reaccionan los consumidores.