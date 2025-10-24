Chubut tendrá dos elecciones y dos boletas este domingo: cómo es la apuesta de Nacho Torres

Junto con la votación de legisladores nacionales se realizará el referéndum por la eliminación de fueros . Qué pasará si gana el "Sí" a la propuesta del gobernador.

La provincia de Chubut será una de las muy pocas en las cuales, este domingo, habrá otra elección junto con la de legisladores nacionales y, por lo tanto, otra boleta en el cuarto oscuro además de la BUP (boleta única de papel) nacional, y otra urna para depositarla.

Pero a diferencia de lo que ocurrirá en Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Mendoza, donde la elección “concurrente” será de autoridades provinciales, lo que se votará en la provincia patagónica es el referéndum impulsado por el gobernador Ignacio Torres para que la población de Chubut diga si quiere eliminar los fueros de los integrantes de sus poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los dirigentes sindicales.

En febrero pasado fue aprobada la ley provincial que elimina las inmunidades establecidas por los artículos 247 y 248 de la Constitución local para los cargos de gobernador (y vice), intendentes, concejales, jueces, fiscales, defensores, diputados y dirigentes gremiales.

En la misma sanción de la norma se llamó a una consulta popular para este 26 de octubre, necesaria debido a que se trata de una enmienda constitucional. Si en el referéndum gana el “sí”, la ley que elimina los fueros entrará en vigencia.

Chubut: la larga boleta del referéndum

La boleta para el referéndum también será única y tendrá un extenso texto, ya que incluirá la redacción completa de los nuevos artículos 247 y 248 de la Constitución, además de la pregunta "¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?", y los dos casilleros para marcar con una cruz (o cualquier tilde clara y visible) por sí o por no.

Boleta referendum Chubut Así es la boleta con la que se votará en el referéndum de Chubut.

El proyecto, fuertemente impulsado por el gobernador Torres desde su asunción en 2023, llega a la votación después de haber sorteado quejas y presentaciones en Tribunales tanto desde el sector judicial como del sindicalismo.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut presentó un recurso de inconstitucionalidad para frenar la medida, basado en que las cláusulas de protección “no constituyen privilegios personales sino garantías institucionales”

Otro amparo provino de la CGT, afirmando que la reforma “no elimina los privilegios de todos los funcionarios”, sino que “deja sin protección a los dirigentes sindicales”.

Torres y su respuesta a los amparos

"Después de décadas de desmadre institucional, el pueblo está cansado de los privilegios. ¿Cómo puede ser que, en una república, alguien pretenda prohibirle a la ciudadanía votar una ley que ya fue aprobada democráticamente por la Legislatura?", fue la respuesta de Torres a los cuestionamientos.

“La idea es clara: los fueros son el paradigma de los privilegios. Si queremos construir una provincia más justa, no puede haber castas blindadas por la ley", afirmó el mandatario provincial.

El gobernador y principal impulsor de la enmienda, confió en un triunfo contundente del Sí en la votación del domingo. “Chubut fue siempre un paradigma de la corrupción. La enmienda no es un planteo político, sino que es una demanda de los chubutenses, por eso creemos que el resultado del plebiscito será contundente”, dijo.