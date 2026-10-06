El arquero acudió a una empresa artesanal de la Patagonia que ya había estado presente antes de la Copa América 2021. Cómo será la despedida de Lionel Messi.

El regalo que Dibu Martínez eligió especialmente para sus compañeros de la Selección argentina.

Que el partido de este martes 6 de octubre entre la Selección argentina y la de Benín , con la despedida de Lionel Messi, es especial no hace falta aclararlo. Así lo entendió Emiliano “Dibu” Martínez y, a partir de una idea del arquero, una empresa familiar de la ciudad de Trelew , provincia de Chubut , se vio involucrado en los festejos.

Por pedido del flamante subcapitán de la Scaloneta , 25 materas fabricadas por la empresa chubutense Matesur fueron entregadas en el predio de la AFA en Ezeiza, destinadas a los integrantes de la Selección.

La misma fábrica artesanal de Trelew había tenido contacto con la albiceleste en 2021, antes de la Copa América de Brasil en la que el equipo de Messi y Scaloni logró el primero de su serie de títulos.

En esa oportunidad, los jugadores recibieron mates realizados por Gian Franco Gargini, el joven trelewense al frente del emprendimiento.

Gian Franco Gargini, de Matesur, con la matera para la Selección argentina.

Evidentemente, al Dibu le gustó el mate patagónico y ahora, en el momento de buscar un recuerdo para el último partido del futbolista más importante de la historia de la albiceleste, volvió a acudir al mismo lugar.

Un producto muy especial

El modelo elegido para el regalo es el que la empresa de Trelew denomina “Sol de Oro”. Se trata de materas realizadas de manera completamente artesanal, con el detalle de un sol dorado similar al de la bandera argentina.

Desde la firma destacaron que se trata del producto “más exclusivo” de su catálogo.

En las redes sociales de la empresa registraron parte de la experiencia y compartieron imágenes del proceso de fabricación de las materas.

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Allí se puede ver desde los primeros pasos para hacer manualmente cada unidad hasta el momento en que la producción chubutense llegó al predio de Ezeiza.

"Para nosotros es un orgullo que nuestra matera esté en mano de los jugadores", aseguró Gargini, quien hizo germinar la fábrica hace nos ocho años, cuando comenzó a vender mates en Trelew.

"Realizamos las materas en tiempo récord y, así, todas estuvieron listas antes del último partido de Messi", agregó.

Otra vez en el predio Lionel Messi de la AFA

Gargini se refirió también a la emoción que le produjo el hecho de volver a estar en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde se entrena la Selección de la AFA.

Recordó, en ese sentido, aquella primera vez cuando la gente de Matesur estuvo allí en 2021, antes de la Copa América que finalizaría con la primera gran alegría de la Scaloneta, en el Maracaná de Río de Janeiro.

"Volver hoy es el broche de oro para este ciclo de Messi y la Selección que ganó todo", expresó el joven de Chubut.

El show de la despedida

Argentina y Benín se enfrentarán este martes a partir de las 20 en el estadio Monumental.

El homenaje a Messi, sin embargo, comenzará mucho antes. Las puertas del estadio de River se abrirán a las 16 y habrá una sucesión de números artísticos antes del partido, en el entretiempo y después del final.

Con la conducción de los integrantes del streaming Un poco de ruido, actuarán La Sole, Damas Gratis, Q’Lokura, Santi Cairo, Amar Azul, Román el Original, Sebastián Mendoza y Gaspar Benegas.