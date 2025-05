Habló el recolector de Santa Cruz que perdió un pie en un accidente: "Va a cambiar mi vida y la de mi familia"

“La gente no entiende lo que me está pasando y es algo muy complicado. No voy a volver a caminar como caminaba antes. Mi trabajo consistía en correr, así que imaginen cómo va a ser desde ahora en adelante. Mi vida va a cambiar para toda la vida, y no solo la mía, sino la de mis hijos, la de mi señora y la de mi familia”, se lamentó el trabajador de Los Antiguos, una localidad ubicada a la vera del Lago Buenos Aires y junto al límite con Chile.