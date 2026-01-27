Puerto Madryn copada por cruceristas: dos buques adelantan su arribo por el mal tiempo en las Malvinas

Ambos iban de travesía a las islas, pero tuvieron que modificar su itinerario y adelantar un día su llegada a Chubut . Y estas semana hay más recaladas.

El Celebrity Equinox adelantó un día su llegada y pasará la noche de martes a miércoles en el muelle Luis Piedrabuena de Puerto Madryn.

Puerto Madryn vivirá una jornada turística inédita este miércoles cuando el Celebrity Equinox , que permanecerá más tiempo del previsto en el muelle Luis Piedrabuena con sus 2.400 pasajeros a bordo, coincida durante varias horas con el arribo del Silver Whisper , un crucero boutique de súper lujo mucho más pequeño que traerá otros 280 cruceristas a la ciudad. Esta coincidencia no estaba prevista en el cronograma original.

Pero sucede que el imponente Celebrity Equinox adelantó su llegada y amarró este martes minutos antes del mediodía, cuando originalmente su arribo estaba programado para la mañana del miércoles 28. El buque transporta 2.800 pasajeros y 1.200 tripulantes , lo que representa una jornada de gran actividad para el sector portuario y turístico de la ciudad.

Esta es la cuarta escala del Celebrity Equinox en Madryn durante la actual Temporada de Cruceros 2026 , siendo su última visita el pasado 14 de enero. Se trata del barco más grande de todos los que tocarán puerto en la Ciudad del Golfo en esta temporada.

El director operativo de la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM), Martín Liendo, confirmó que el cambio de itinerario se debió a las condiciones meteorológicas adversas en la zona de las Islas Malvinas, donde ambos cruceros se encontraban de travesía.

El Celebrity Equinox "adelantó porque hay mal tiempo en Islas Malvinas, donde estaba de travesía", explicó el funcionario.

Liendo también reveló que el Silver Whisper, cuyo ingreso estaba previsto para el jueves 29, modificó su cronograma y arribará este miércoles 28, igualmente como consecuencia del temporal en Malvinas.

"El que entraba pasado también llega mañana, se adelanta un día por mal tiempo en Malvinas, así que mañana hasta las cuatro de la tarde tengo dos cruceros", señaló el funcionario de la APPM.

Un gigante de las aguas y un pequeño de lujo

El Celebrity Equinnox navega bajo bandera de Malta y normalmente llega a Madryn proveniente de las Islas Malvinas, antes de continuar su recorrido hacia Montevideo y luego de pasar por otros puntos australes, como el puerto de Ushuaia.

Se trata del buque de mayor porte que recala en la ciudad durante este verano, y su impacto turístico es considerabla. De hecho, el arribo de este tipo de embarcaciones exige coordinación minuto a minuto entre transporte, excursiones, operadores turísticos y servicios, algo que con la situación que se presentó esta semana, llega al extremo.

Silver Whisper, un crucero boutique de super lujo en Puerto Madryn El crucero Silver Whisper tenía previsto llegar a Puerto Madryn el jueves, pero lo hará en la mañana del miércoles.

El Silver Whisper, en cambio, es un crucero boutique de menor porte. Este buque de lujo llegará con aproximadamente 320 pasajeros y 280 tripulantes, que igualmente sumarán movimiento por algunas horas más de las que tenía previsto. Pero que además habrá que coordinar por la coincidencia con el gigante que lo precede.

Lo cierto es que la presencia simultánea de ambos cruceros durante varias horas del miércoles generará un movimiento turístico excepcional en Puerto Madryn, con cerca de 2.700 visitantes recorriendo la ciudad al mismo tiempo.Y a esto se suman otros buques programados para esta semana.

Expectativa del sector turístico de Puerto Madryn

Recientemente, desde la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés lamentaron que la ciudad esté como última recalada. El periplo de algunas de las embarcaciones de grandes dimensiones inicia en Buenos Aires rumbo a Montevideo, y continúa viaje hacia Malvinas, Ushuaia y Punta Arenas, para finalmente arribar a Puerto Madryn, lo que reduce la posibilidad de venta de excursiones.

Sin embargo, esta situación anómala que se presentó con el Equinox y el Silver Whisper justamente impacta positivamente sobre esa cuestión.

Saúl Cruz, integrante de la entidad que agrupa a los operadores. de Península Valdés, celebró la noticia. “Está bueno para nosotros, porque podemos vender algunas excursiones”.

En concreto, la presencia por un lapso mayor de tiempo da la opción de ofrecerles opciones ya para este martes a la tarde, considerando que pasarán la noche en el Luis Piedrabuena. “Tenemos buen tiempo, tenemos hasta las 9 de la noche luz día, así que Tombo y Península ingresan sin ningún problema (en el programa de visitas), y también hacer la venta para el día siguiente”, explicó.

En la mañana del lunes ya había recalado en el muelle Luis Piedrabuena el crucero Oosterdam, dando inicio a la que probablemente será una de las semanas más intensas de la temporada de cruceros en Puerto Madryn, que prevé 37 recaladas en total, y que según se informó desde el sector turístico local, se viene desarrollando con normalidad.

Por otra parte, el miércoles también tiene previsto amarrar el crucero Viking Jupiter, con 900 pasajeros y 450 tripulantes. En tanto, está anunciado para el sábado el arribo del buque Seven Seas Splendor, con aproximadamente 700 pasajeros y 500 tripulantes, continuando con una semana récord.