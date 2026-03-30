Tragedia del lago Epuyén: encontraron el tercer velero desaparecido e identificaron al hombre que murió

El fallecido tenía 46 años y era de Lago Puelo . En la madrugada del domingo rescataron a dos turistas alemanes cuya embarcación se había perdido.

El vuelco y naufragio de tres veleros que navegaban en el lago Epuyén, en la provincia de Chubut , dejó como saldo un muerto. La tragedia provocada por las condiciones climáticas se produjo durante la tarde del sábado, pero la incertidumbre y la angustia siguieron hasta el domingo por la madrugada, cuando fue hallada una de las embarcaciones, que estaba desaparecida hasta entonces, con sus tripulantes a salvo.

Para entonces ya se había confirmado la identidad del fallecido, Gabriel Spitzer Paulotzky , de 46 años, residente en Lago Puelo.

Los veleros estaban realizando una travesía que había partido de Puerto Patriada aproximadamente a las 13 del sábado. Cerca de las 14.30, el fuerte viento y el oleaje los dio vuelta, en el sector conocido como Planicie Chica.

Puerto Patriada y el lago Epuyén son un centro muy concurrido por el velerismo y el kayakismo, ya que está terminantemente prohibida la navegación a motor.

Al principio se creyó que habían sido dos las embarcaciones afectadas, pero con el correr de las horas se confirmó que eran tres.

Volcaron tres veleros en el lago Epuyén Volcaron tres veleros en el lago Epuyén.

Según difundieron medios locales, las dos primeras habían salido juntas en la excursión, mientras que en la tercera y última en ser hallada iba una pareja de turistas alemanes, que estaban realizando un paseo por separado, sin relación con el otro.

Arrastrado por el agua helada del lago Epuyén

Cuatro tripulantes de los dos primeros veleros lograron salir del agua por sus propios medios, pero Spitzer no pudo hacerlo y fue arrastrado por la correntada de aguas heladas.

Los cuatro que consiguieron salir se trasladaron por sus propios medios hasta la vivienda de un poblador local, desde donde se activó la emergencia, y allí recibieron atención médica.

En principio, fueron desmentidas versiones iniciales que hablaban de que a bordo de los veleros había menores y personas sin chaleco salvavidas.

La búsqueda del tercer velero

Mientras los equipos de emergencia asistían a los navegantes que habían conseguido ponerse a salvo, se supo que había un velero más y se intensificó el operativo de búsqueda.

El rastreo se extendió durante horas en condiciones complejas, hasta que finalmente, cerca de las 3.30 de la madrugada de este domingo, la embarcación fue encontrada a la vera del lago.

Sus dos ocupantes, una pareja de turistas alemanes, estaban a salvo y no presentaban lesiones de gravedad. Tras ser asistidos en el lugar, fueron llevados al Camping El Faro, desde donde posteriormente se retiraron por sus propios medios.

La principal preocupación era por la temperatura del agua, ya que los cuatro primeros sobrevivientes habían presentado signos de hipotermia.

El cuerpo de Spitzer fue encontrado por un vecino de la zona que, cuando las condiciones se lo permitieron, salió a navegar la costa del Cerro Pirque. A los pocos kilómetros, lo halló boca abajo y sin signos vitales.

Una brigada de bomberos y una ambulancia llegaron a esa zona y se procedió al traslado del cuerpo de Spitzer al Hospital Rural de Epuyén para la realización de la autopsia ordenada por la Fiscalía de Chubut y de otras pericias que podrían aportar información.