Pereyra se plantó contra el recorte de Macri al gas

A su vez, informó que le va a solicitar al presidente Mauricio Macri una audiencia “para manifestarle cuál es la expresión y posicionamiento de los trabajadores”.

El petrolero denunció que en esta materia “no hay seguridad jurídica” y que la medida adoptada por el gobierno nacional obedece a los compromisos que asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Demostración de fuerza

La asamblea, realizada en el centro neurálgico de Vaca Muerta, sirvió para informar a los trabajadores del significado y los alcances del recorte del denominado Plan Gas pero también fue una demostración de fuerza. “Desde Neuquén los miles de trabajadores de la cuenca pusimos mucho esfuerzo para lograr los resultados obtenidos en el camino del ansiado autoabastecimiento energético, por eso no vamos a permitir que ahora nos vengan a cambiar las reglas”, indicó el senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Recordó que, junto al Sindicato de Petroleros Jerárquicos, tuvieron una fuerte participación en la creación de la resolución 46 para poner en valor Vaca Muerta y crear fuentes de trabajo.

“Habíamos perdido 1700 puestos de trabajo y había que recuperarlos. Las negociaciones que realizamos con el gobierno nacional desembocaron en esta resolución.

“El sindicato cumplió con todo, por eso ahora que no pretendan dar marcha atrás. Y no me va a temblar el pulso si hay que romper todos los acuerdos”, dijo Guillermo Pereyra, Secretario general del gremio petrolero

Pusimos todos muchísimo esfuerzo, por eso hasta aquí llegamos, no permitiremos ningún despido ahora”, insistió Pereyra, quien estuvo acompañado por el secretario adjunto del sindicato, Ricardo Astrada; el secretario administrativo, Marcelo Rucci, y miembros de la comisión directiva.

También aclaró que “el gremio no sale a defender a ninguna empresa” sino los puestos de trabajo. “Hemos firmado acuerdos como la adenda o el llamado blindaje a Vaca Muerta para que no haya conflictos. El sindicato cumplió con todo, por eso ahora que no pretendan dar marcha atrás”, dijo.

Pereyra agradeció el acompañamiento del titular de Petroleros Jerárquicos, Manuel Arévalo (ver aparte), y no dejó de lado la cuestión electoral, de cara a los comicios que se realizarán el 10 de marzo en Neuquén. En este sentido, defendió la continuidad del gobernador Omar Gutiérrez al frente del Ejecutivo, al indicar que esto garantiza “la continuidad del desarrollo de Vaca Muerta”.

La historia de una resolución fallida

Estímulo a las inversiones

La resolución 46 estableció un precio sostén para el gas no convencional producido a partir de nuevas inversiones. La diferencia con los valores de mercado se cubrían con subsidios.

Precios subsidiados

En el texto se fijó un valor de 7,50 dólares por millón de BTU para 2018, 7 dólares para 2019, 6,50 dólares para 2020 y 6 dólares para 2021, cuando se libraría el precio al mercado.

El ajuste de última hora

Las petroleras beneficiadas por el subsidio produjeron en Vaca Muerta volúmenes superiores a los estimados en los proyectos que presentaron. El Gobierno decidió pagar sólo lo declarado.

Manuel Arévalo, titular del gremio de los petroleros jerárquicos. Claudio Espinoza

Arévalo: “Es una burla que nos cambien las reglas”

El secretario general del gremio de petroleros jerárquicos, Manuel Arévalo, no estuvo presente en Añelo pero respaldó la movilización y se sumó a las críticas por el recorte de los subsidios al gas anunciado por el gobierno nacional. “

“Es una demostración democrática de los compañeros y el gremio hermano. Nosotros también estamos en alerta y movilización porque hay una situación que, si se concreta, hará que muchos compañeros pierdan su trabajo.

Es dramático que se quede afuera del sistema gente que produce para el país”, dijo Arévalo.

“Hay pequeñas y medianas empresas que han invertido para participar en los yacimientos y hoy quedan desguarecidas. Muchas de ellas van a tener que claudicar ante un cambio de las operadoras”, sostuvo y advirtió: “Se puede estar de acuerdo o no con una resolución pero lo claro es que esto se firmó. Cumplimos con todo lo que había que cumplir para que vengan inversiones y es una burla que ahora nos cambien las reglas de juego”.

El dirigente sindical dijo que su sector nunca imaginó que esto se iba a incumplir cuando “se hablaba de seguridad jurídica”, y apuntó que los únicos que están cumpliendo con el compromiso de “sostener la paz social” son los trabajadores. “Hay que sentarse en una mesa porque acá fuimos dejados de lado sin ninguna consulta. Espero que el Gobierno reflexione y dé marcha atrás con esto porque lo único que logra es perjudicar a los compañeros y compañeras”, indicó.

Analizó, por otra parte, que este tipo de medidas no permitirá al país tener una política energética seria de mediano y largo plazo, a pesar de contar con un “megayacimiento” de gas y petróleo que está “entre los primeros del mundo por su calidad, dimensión y volumen”.

A su vez, a través de un comunicado firmado por los delegados del gremio, se dejó constancia del “repudio” a la decisión de Nación, que genera, según indicaron, un “grave perjuicio” al sector.

