"Le recomiendo que nos escuchemos, siempre hemos tenido una actitud de respeto, en lo personal y en lo humano", le recriminó Pichetto. "Nunca hemos lastimado a nadie en lo personal; hemos escuchado algunas cosas lamentables", agregó en tono de reproche.

"La legisladora que conocí allá por los 2000, en el marco de la crisis de la Banelco, planteaba fuertemente que no había que poner ningún obstáculo a la labor de los jueces", recordó Pichetto, quien también cuestionó la respuesta judicial y política que dio la ex presidenta tras el pedido formulado por Bonadio. "Si hace tres semanas ella misma hubiera decidido allanarse a esa medida, hubiera aliviado la tensión sobre el Senado y hasta hubiera sido saludable sobre su propia defensa", consideró.

Por otro lado, el jefe del bloque del PJ también cuestionó la estrategia de respaldo planteada por los legisladores del kirchnerismo. “No veo a nadie de la estructura juvenil en la cámara de Diputados que defienda con convicción el tema de los fueros, la defensa que hacen es lamentable".

"He escuchado afirmaciones que merecen el rechazo a nivel institucional... creer que es una conspiración interna.... mire: hay un fallo que hay que recordar, he defendido el derecho de Carlos Menem a ser candidato a senador; las garantías, las libertades y los derechos son de todas las personas, lo hice con él cuando nadie lo defendía, cuando era objeto de repudio", recordó.

"Quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en el 2019, no se haga problema", dijo Pichetto en referencia a Cristina Kirchner. "Nosotros no vamos a hacer lo que hicieron con De Vido sus Diputados", agregó, en referencia al aval que dieron los legisladores K al desafuero del detenido ex ministro de Planificación.

