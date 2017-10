Piden el desafuero a De Vido y su detención

Ayer a la tarde, con el dictamen de la Cámara en sus manos, el juez federal Luis Rodríguez formalizó el pedido al Congreso para el desafuero del diputado nacional y, además, le solicitó al Ministerio de Seguridad que, si su pedido de quitarle los fueros prospera, De Vido sea detenido de inmediato. Tanto el ex ministro como la ex presidenta Cristina Kirchner responsabilizaron de todo esto al gobierno de Macri. “Esto es un nuevo paso de comedia que quieren montar, como cuando me quisieron expulsar”, expresó De Vido, quien precisó que “se trata de una campaña que comenzó con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli y concluye con esta resolución. No puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el Presidente iniciara su acto de cierre en Ferro”. E insistió con que “como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes: Magnetto (Clarín), Saguier (La Nación) y alguna embajada, con el objetivo de amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento de este gobierno”. Cristina, a su vez, dijo que el pedido de detención de Julio De Vido es “el verdadero cierre de campaña de Cambiemos”.

El fallo de la Cámara Federal fue dividido. Mientras Irurzun votó junto con su colega Leopoldo Bruglia por el desafuero y detención, el tercer camarista, Eduardo Farah, estuvo de acuerdo en pedir que le quiten los fueros, pero se mostró partidario de fijarle una “fuerte caución” y mantenerlo libre.

8 años El tiempo que habría durado el fraude entre 2008 y 2016

La defraudación que se investiga fue con fondos enviados desde el Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio De Vido al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio para su remodelación y modernización. La malversación de fondos se calcula en 265 millones de pesos de un total de 26 mil millones enviados desde el Estado Nacional.

Es por la causa en la que se lo investiga por un multimillonario fraude en Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

El Frente de izquierda, contra el ex ministro

El bloque de diputados del Frente de Trabajadores de Izquierda anunció que votará en la sesión del próximo miércoles a favor del desafuero solicitado por el juez Luis Rodríguez contra el ex ministro kirchnerista Julio De Vido, y recordó que se había opuesto cuando el oficialismo quiso expulsar al legislador del FPV porque no había en ese momento un pedido de un magistrado.

En un comunicado, los diputados del Partido Obrero Pablo López y Soledad Sosa señalaron que “diferencian” un pedido de expulsión de un “pedido de desafuero de Julio De Vido por parte de la Justicia, que es lo que ocurre ahora”, y recordaron que siempre sostuvieron que el ex ministro K “debía estar preso desde hace tiempo”. Agregaron, además, que cuando llegue al Parlamento el pedido formal del juez Rodríguez “el Congreso debe reunirse y, consideradas sus razones y evidencias, los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda lo votarán a favor”.