Piden embargar bienes de CFK

Incluye las propiedades que la ex presidenta les cedió a sus hijos.

Capital Federal

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió ayer al juez Julián Ercolini los embargos de todas las propiedades que la ex presidenta Cristina Kirchner les cedió a sus hijos y también los bienes del ex ministro de Planificación Julio de Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López y del empresario Lázaro Báez, entre otros.