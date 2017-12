Piden juicio oral a CFK por la causa de la obra pública

Buenos aires. Los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron ayer llevar a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros acusados, por asociación ilícita y fraude al Estado en obra pública en la provincia de Santa Cruz. El pedido involucra, además, al ex secretario de Obra Pública José López y el empresario Lázaro Báez, ambos detenidos, y también al ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y a Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner.