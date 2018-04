El hecho sucedió cuando Paola y su familia llegaron a su casa de Colegiales, dejaron bajar al perro del auto y, en ese momento, el pitbull se abalanzó contra él y lo arrastra unos metros, hasta matarlo.

Según Paola, la dueña del pitbull, de unos 28 años, “en lugar de querer contener y ayudar, no tuvo empatía con mis hijas, que estaban llorando a los gritos. Nos decía: ‘¿A quién vas a denunciar vos?’. Y tampoco hizo mucho por controlar al perro. Claramente no podía. Igual, lo sacaba a pasear sin bozal y terminó matando a Tute. Estamos destrozados”. Unos vecinos le dijeron que había una veterinaria de guardia a unas cuadras y la mujer, con la mayor y su otra hija, de 11 años, lo subió al auto y lo llevó, pero el can ya estaba muerto.

Su marido hizo la denuncia en UF Norte. “La fiscal me llamó el miércoles y me dijo que le lleve las imágenes de mis cámaras de seguridad. Hago esto porque es importante que la gente sepa, antes de comprar un perro, las características propias de una raza, para que no se conviertan en un arma”.

Paola, en realidad, se refiere al “requerimiento de uso de bozal” en paseos y el “seguro de responsabilidad civil contra terceros”, entre otras normas del artículo N°6 de la ley 4078 para la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos.