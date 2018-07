Pity Álvarez se fue a un recital después del crimen

Un integrante del staff de Ulises publicó una foto en la que se ve al líder de la banda Viejas Locas en Pinar de Rocha, el local bailable donde el hermano del Potro Rodrigo dio un recital esa noche. Fuentes de la organización informaron que Pity estuvo en el vip del boliche a las 3 y que cerca de las 4 pidió acercarse al camarín de Uilses Bueno, cosa que fue impedida por los representantes del cuartetero.

Los ayudantes de Ulises Bueno informaron que Álvarez no estuvo en el camarín y que supieron de la denuncia recién ayer al mediodía. “Estuvo en Pinar, pero nunca nos enteramos de lo que hizo hasta ahora por los medios. Estamos impactados”, aseguraron al sitio Cuarteteando.com.

El caso se conoció cuando un testigo declaró que Pity Álvarez mató de al menos dos tiros en la cabeza con una pistola calibre 7.65 a un hombre en el complejo habitacional Samoré, en la zona sur de Capital Federal. La víctima fue identificada como Cristian Díaz, de 36 años.

arma

Arma: En 2011, durante una entrevista en una radio, Álvarez puso un arma sobre la mesa.

La Policía informó que el músico se escapó por la autopista después del hecho y hasta el momento está prófugo. El homicidio fue alrededor de las 2 en Dellepiane y Escalada. Según el testigo, el cantante discutió con un amigo por una deuda y la víctima le dio un cabezazo. Fue entonces cuando Pity sacó el arma y empezó a disparar. Los investigadores indicaron que hay al menos tres testigos del hecho y ya accedieron a las imágenes de las cámaras de seguridad. El cuerpo de la víctima fue identificado en los alrededores durante un rastrillaje, al igual que el arma con la que se habría cometido el asesinato. La pistola tiene varias vainas servidas.

sangre asesinato pity

Gisela, ex mujer del hombre asesinado, negó que la víctima y el cantante fueran amigos, descartó un ajuste de cuentas por deudas y rechazó que su ex vendiera drogas. Aclaró que el cantante y la víctima son vecinos de una de las torres ubicadas en el Barrio Samoré. “Se conocían porque vivían cerca, nada más. A veces charlaban, pero no eran amigos. Yo me lo cruzaba a Pity cuando venía a dejar a mi hija con su papá”, relató. “Pity Álvarez mató al papá de mi hija”, afirmó la mujer, y agregó: “Yo no estaba en ese momento y me llamaron para contarme lo que había pasado. La madrina de mi nena me contó que le habían disparado a Cristian”.

“Por una drogadicción fuerte que tuvo durante mucho tiempo, Pity tiene una lesión: no está 11 puntos, pero canta, ensaya y tiene una vida normal. La gente lo quiere mucho”. Sebastián Queijeiro, La particular declaración del abogado del rockero