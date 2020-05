Plottier: buscan reforzar controles ante la cuarentena flexibilizada

En declaraciones a LU5, Ruiz sostuvo que “la cuarentena aún no termina, no hay que relajarse y hay que seguir haciendo bien las cosas para salir de esta pandemia”. Además, aseguró que su mayor preocupación en este momento, además de la economía, es poder seguir trabajando “porque queremos cero pacientes acá en Plottier”.

plottier cuarentena 0.jpg

En cuanto a los comercios, indicó que esta flexibilización con protocolo esperan que “sea una bocanada de aire”. Y agregó que “en algunos casos va a ser por turnos, como el de las peluquerías”. Indicó que se están distribuyendo las copias de los protocolos a los distintos comerciantes de la ciudad.

Ruiz comentó que “la idea es que se vayan preparando para poder realizar una inspección el lunes y ver que se cumplan todos los requisitos”.

Sin embargo, según lo analizado por el comité de emergencia de Plottier, la situación conllevaría un esfuerzo extremo, ya que no dan a basto con los controles y necesitan más gente trabajando. Para ello, desde el Ejecutivo han convocado a los administrativos municipales que se encuentran sin realizar sus actividades por no ser consideradas esenciales. “La idea es que la gente que no está trabajando pueda colaborar con las inspecciones, porque realmente necesitamos ayuda durante todo el día con la apertura de comercios”, dijo Ruiz.

plottier cuarentena 1.jpg

Evalúan también un protocolo en las ferias

Lo que sigue siendo una total incertidumbre, y afecta de forma directa a más de 100 trabajadores, es la apertura de las cinco ferias que tiene la ciudad. Principalmente la feria de productores que cuenta con más de 4 mil visitantes por fin de semana, siendo una de las más importantes del Alto Valle.

“Hay gente que vive de lo que produce, pero tienen que entender que hay cosas que no dependen de nosotros”, aseguró la intendenta en relación a la pandemia mundial y los decretos de necesidad de urgencia enviados por Nación y acatados por Provincia. La referencia se debe a que el Ministerio de Salud no habilita la feria por el movimiento de gente que conlleva.

Plottier-vista-aérea-drone.jpg Drone Juan Pablo Casas.

Aún así, en conjunto con el Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP), están buscando implementar un protocolo que permita reducir al máximo los riesgos. “Si llegasemos a tener la aprobación sería a cielo abierto. Para eso tenemos la expo Plottier que es un lugar que cuenta con el espacio necesario para tomar las medidas pertinentes en la reapertura de la feria”, comentó a LU5 la intendenta de Plottier.

LEÉ MÁS

Los pueblos del norte neuquino no empezaron con las salidas

El comercio, en la cuenta regresiva para el lunes

Mariano Gaido: "Hicimos las cosas bien, achatamos la curva"