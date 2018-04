Polémica: Bianca volvió a ir a la escuela sin corpiño

Buenos aires. Bianca tiene 18 años y cursa cuarto año del colegio secundario Reconquista, del barrio porteño de Villa Urquiza. Hasta ahí, nada extraño si no fuera porque esta adolescente el viernes fue a la escuela con un vestido que dejaba notar que no tenía puesto corpiño. Al advertir esa situación, la rectora de la escuela, Gabriela González, la cruzó y la retó diciéndole “no podés venir al colegio sin sostén”, según relató la propia Bianca, quien agregó que la docente le ordenó que se tapara con una campera. La chica defendió su postura argumentando que el código de vestimenta no habla de usar o no un corpiño, a lo que la rectora la llevó a su oficina y le escribió una nota en su cuaderno de comunicaciones. “Una observación”, describieron en el colegio, descartando que haya sido una sanción.