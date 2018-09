Luego de tildar al integrante de Midachi de "ignorante" y defenestrarlo por calificar de cínico y mentiroso a los miembros del gobierno de Mauricio Macri y desear que a los los argentinos les vaya mal así no vuelven a votarlo, Connie Ansaldi no tuvo ningún inconveniente en expresar la "importancia" que le da a quienes la critican en las redes sociales.



"A todos ellos les mando un besito de mis dos tetitas" disparó la panelista mientras se agarraba los pechos y disparaba besitos frente a las cámaras.

"Acá, de las dos tetitas", enfatizó repitiendo, orgullosa, el gesto. "Y si obviamente, los que son K me están reputeando", agregó, haciendo trompita y tocándose las lolas.

"Los besitos de esas tetas, arrodillensé porque van para abajo", dijo filosa su compañera Lizy Tagliani. Ansaldi le devolvió la gentileza al señalar: "Como se nota que antes eras...Luisito".

Luego retomó su speech mirando a la cámara: "Les voy a decir algo, a mi me importa que me puteen. Cuando digo las cosas que digo, sé que hay gente que no va a estar de acuerdo conmigo, igual a esa gente chicos.. la bloqueo", lanzó cambiando el tono de su voz y levantándose para exhibir su trasero.

"Yo no me postulo para ser política, por lo tanto no necesito que me voten mi amor", añadió imitando el tono de Moria Casán. "Vivo de mi trabajo privado", sentenció.

El episodio televisivo tuvo repercusión en las redes y el nombre de la panelista se convirtió en una de las principales tendencias de la tarde a partir de las críticas que recibió en Twitter, muchas en tono agresivo.

Embed Mientras yo y miles, la estamos pasando PARA EL ORTO, la Sra Connie Ansaldi se ríe y se burla de esta forma. ASCO!!!#CortaPorLozano pic.twitter.com/efKyw2cU1f — Julián Ezequiél (@DeVincentis_J) 10 de septiembre de 2018

Embed Pero como, Connie Ansaldi tiene seguidores? ♀️ — Malo Eres (@Mambrusa) 10 de septiembre de 2018

Embed "Connie Ansaldi"como estas en television que mal ejemplo le das a nuestros chicos.Sos una frustada mujer . — Computacion Pami (@computacionpami) 10 de septiembre de 2018 <

Embed Connie Ansaldi??? Y ella que coeficiente intelectual tiene ??que muestre algo,un test de inteligencia, no se,algo que la avale, porque sino yo puedo decir de ella lo que quiero,que es prosti,o corrupta,en fin hablar por hablar, cualquiera — LaPalmera (@TechoDeChapa) 10 de septiembre de 2018

Embed Connie Ansaldi, no lo deseabas cuando votaste a Macri... me enferma el macrista que se hace el bueno https://t.co/EMbSnoE7My — Ojitos de Flor (@FlorLucas) 10 de septiembre de 2018

Embed Connie Ansaldi no sabe lo que es sufrir lo que estamos pasando sufriendo x culpa de su presiente, debería opinar de drogas si es lo que mas sabe #CortaPorLozano — Saul (@SoyKXSiempre) 10 de septiembre de 2018

Embed Connie Ansaldi diciendole ignorante a Dady Brieva. Me quiero rajar un Tiro #CortapORLozano — Carito (@_CarolinaBG) 10 de septiembre de 2018

Embed Hay que fundar una nación con todos los que fuimos bloqueados por Connie Ansaldi. Bah, que nación, un nuevo continente, si somos 800 millones. — Gigio (@javierncarrera) 10 de septiembre de 2018

Embed Casero Baby Etchecopar y Connie Ansaldi, un solo corazón. Madrecita, cuando los ignorantes, violentos y corruptos tienen prensa, estamos mal, pero cuando SON la prensa, No podemos estar Peor. — Claudio Giudici. (@cgiudici) 10 de septiembre de 2018

Embed Mi sororidad se acaba en donde comienza Connie Ansaldi. — Conde's Tam (@soylastormentas) 10 de septiembre de 2018

Embed @CortaPorLozano Veronica , yo te admiro mucho, pero que le viste a Connie Ansaldi ? — alex smith (@ariana6410) 10 de septiembre de 2018

Frente a las críticas, algunos internautas bancaron a Ansaldi.

Embed Pense que me iba a indignar si leía xq Connie Ansaldi es TT pero esta vez me lleve una sorpresa, en esta la banco, Dady Brieva no puede decir lo q dijo, que lo piense y se lo guarde o q se banque las consecuencias, podes querer otros lideres pero nunca desearle un mal a tu país. — HERNAN DANIEL (@hernanflash) 10 de septiembre de 2018

Embed Si no entiendo mal están bardeando a Connie Ansaldi por decir ignorante a alguien que quiere que le vaya mal al país, no estoy viendo el programa, pero en el caso de que sea así, ¿está mal lo que dijo? — Andrés. (@_AndreesB) 10 de septiembre de 2018

