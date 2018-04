Polémicos sueldos de los intendentes del conurbano

El ranking de los intendentes que mejor ganan lo lidera Alejandro Granados, de Ezeiza, con $241.903,33 netos este mes; está seguido de cerca por Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, con $226.464; y Gustavo Posse, de San Isidro, con $223.000. Completan el podio Luis Andreotti, de San Fernando, con $221.332; y Mario Ishii, de José C. Paz, con $208.595.

En el extremo, la intendenta que figura con menor salario del conurbano es Verónica Magario, de La Matanza, con $72.556,93. También exhibió su comprobante de cobro quien le sigue en la lista: Ramiro Tagliaferro, de Morón, que declaró $75.437,71. El fondo de la tabla se completa con el intendente de Merlo y presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, con $82.785.06, y su vice en el partido, Fernando Gray, de Esteban Echeverría, con $93.334,65.

Contrastados los extremos, queda claro que no existe una relación lineal entre el sueldo de los intendentes y la población o el tamaño de los distritos que gobiernan, su nivel de desarrollo o cualquier otra variable cuantitativa. Y eso pese a que la ley orgánica de las municipalidades (LOM) establece criterios para fijar el salario de los jefes comunales. La LOM señala que los intendentes no pueden cobrar menos que diez sueldos mínimos (de los empleados municipales de su distrito). Ese mínimo se eleva hasta 16 sueldos cuando se trata de distritos con 24 concejales (los que tienen más de 200.000 habitantes), que son casi todos los del conurbano. La ley no fija sueldos máximos.

Un componente determinante de los sueldos de los intendentes se encuentra en los presupuestos municipales: establecen gastos de representación que pueden llegar al 100% del salario básico del jefe comunal.

Ganan mucho más que el Presidente

La tentación inevitable pasa por comparar los salarios de los intendentes del conurbano con los del Presidente o la gobernadora: según sus declaraciones juradas, en 2017 Macri percibió un sueldo de bolsillo cercano a los 130 mil pesos (y dona parte del mismo), mientras que María Eugenia Vidal consignó unos 80 mil pesos mensuales. De hecho, Macri y Vidal ganan también menos que varios de sus ministros y que los legisladores nacionales y bonaerenses.