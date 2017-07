Policía mató a un chico de 14 en un intento de robo

Además, ayer a la tarde -el hecho ocurrió en la noche del lunes- un grupo de personas se juntó en la puerta de la Comisaría 5 de San Martín, donde quemaron neumáticos e incendiaron un auto a modo de protesta. El policía prestaba servicios en el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de San Martín y quedó demorado, mientras que Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación de su cargo hasta tanto se resuelva su situación procesal.

Tras el hecho, Irma Mansilla, la madre del adolescente que murió, identificado como Rodrigo Alejandro Correa, aseguró que no era delincuente, que no tenía armas y que tardaron tres horas en atenderlo. “No tenía mala junta, iba y venía un ratito, y se acostaba a dormir, no salía a ningún lado, ni siquiera un palo tenía en la cintura, nada”, señaló y agregó que a su hijo lo conocían “todos los vecinos”.

Según los investigadores, todo comenzó cuando el policía -de civil y de franco- salía de la casa y unos cinco adolescentes quisieron robarle amenazándolos con un arma. El efectivo entregó su teléfono y, en un descuido de los asaltantes, sacó su pistola reglamentaria 9 milímetros y se identificó como policía. Eso hizo retroceder a los adolescentes, aunque los investigadores estiman que uno de ellos levantó un arma y le apuntó, generando que el policía comenzara a disparar y vaciara su cargador. Uno de esos balazos mató a Correa y otros dos hirieron a un par de adolescente que estaban en ese grupo y que fueron detenidos.

“Salió a los tiros y le dio a mi hijo, que pasaba por ahí. Que a ese hijo de puta no lo larguen más, tiene que morir como un perro, así como lo mataron a mi hijo, así tiene que morir”. La mamá de Rodrigo Correa. El balazo entró en la nuca. La pericia compromete al policía.

Agente denunció y lo acribillaron

Un agente de la policía de Santa Fe, que en años anteriores había denunciado corrupción policial vinculada al narcotráfico y ataques, fue acribillado balazos al ser interceptado mientras iba en su moto por el barrio Yapeyú, en la ciudad de Santa Fe. La víctima es Pablo Cejas, quien fue acribillado con 13 balazos. Fuentes del caso añadieron que Cejas hace algunos años formuló denuncias públicas por corrupción contra autoridades políticas y policiales por temas relacionados al narcotráfico. Incluso, en 2015 ya habían atentado contra su vida.