Este martes, en Pomona, se llevó a cabo el sepelio de la nena de 3 años asesinada días atrás por su padre. Cómo sigue el caso en la justicia.

"No te quiero dejar acá sola, hijita mía": el desgarrador adiós a Bakari, la nena asesinada en Villa La Angostura

Como si el cielo también llorara su partida, bajo una lluvia torrencial que no dio tregua, este martes Pomona despidió a Aythanna Bakari Eluney , la nena de 3 años que fue asesinada por su padre, en un violento episodio que se desató el pasado sábado en Villa La Angostura .

El dolor fue compartido. En la sala velatoria municipal, la pequeña fue velada desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Luego fue trasladada a la necrópolis local, donde convivieron con profundo respeto la familia de Anahí, su mamá, y la del padre, Carlos Arias .

Testigos de la ceremonia contaron a LM Neuquén que se los vio en abrazos de emoción y contención mutua. Del lado paterno estuvieron abuelos, tíos y una tía abuela. Del lado materno, la contención fue total. En ningún momento se faltaron el respeto; se saludaron con un fuerte abrazo.

El momento más desgarrador

Anahí no pudo sostener el dolor. En un momento del velatorio debió ser asistida por un médico y trasladada al hospital por una descompensación, fruto de la congoja de despedir a su única hija.

En tanto, en el cementerio el silencio lo invadió todo. No hubo discursos. Abrazada a su papá Carlos Pino, llorando, Anahí fue la única que habló en medio de una fuerte conmoción: "No te quiero dejar acá sola, hijita mía, no te quiero dejar sola a la noche", pronunció desgarrada de dolor.

Los presentes refirieron que todo fue muy triste y que llovía muy fuerte en ese momento. A la bebé la dejaron en un nicho familiar.

A su vez, su tía Belén publicó en sus redes un memorial, acompañada de una sentida frase: "Mi nena linda, amor de la tía, acompáñanos siempre, la tía Belén te ama con todas sus fuerzas".

Qué dijo el fiscal y cómo sigue la causa

Con este velorio y la posterior inhumación se cerró la parte más humana y sentimental de esta historia. Ahora todo se centrará en la parte judicial por el aberrante crimen.

Al respecto, el fiscal del caso, Adrián De Lillo, informó que ya cuentan con los informes preliminares de la autopsia y que seguirán adelante con todas las medidas jurídicas que amerita la causa que conmueve a dos provincias.

Sobre el autor, sigue internado en San Martín de los Andes y se encontraba en la transición para dejar la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). "El equipo médico le estaba reduciendo la medicación con el objetivo de retirar gradualmente el estado de inconsciencia y permitirle recuperar la lucidez", afirmó el fiscal.