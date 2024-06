Un conductor se cruzó de carril y chocó contra un poste en la Ruta 7

Pese a la violencia del hecho del siniestro, no se registraron personas heridas. Todo ocurrió en el camino entre Centenario y Vista Alegre.

Un conductor se cruzó de carril y terminó incrustado contra un poste en la Ruta 7, entre Centenario y Vista Alegre. A pesar de que el auto quedó con su parte frontal destruida por el fuerte impacto, no se registraron personas heridas.

Justo en ese momento, dos bomberos voluntarios circulaban por el lugar y se detuvieron a brindar ayuda . En el auto viajaban el conductor y un acompañante, que según informaron desde el portal Centenario Digital, ambos estaban conscientes y no presentaban heridas.

Ruta 7 choco contra un poste (1).jpg Temían que el auto pudiera incendiarse por las condiciones en que quedó, pero tras constatar que no había riesgo fue retirado del lugar. (Foto: Gentileza Centenario Digital)

A los pocos minutos arribó personal policial de Tránsito Villa Obrera y una unidad del cuartel de Bomberos de Centenario, quienes verificaron que no hubiera riesgo de incendio, debido a que el frente del auto estaba con daños totales. Tras lo cual retiraron el vehículo del lugar.

Caos y demora en la Ruta 7 por un accidente

El viernes por la mañana un accidente vial en la Ruta 7, mano Centenario-Neuquén, a la altura de barrios Alta Barda y Mercantiles, provocó un verdadero caos de tránsito.

El acceso norte a la ciudad de Neuquén estuvo complicado desde alrededor de las 8 de la mañana, en hora pico del último día de la semana. Las largas filas de vehículos -que sumaban kilómetros- pasaban los accesos desde la Autovía Norte y el tercer puente, con demoras de hasta media hora para poder superar el siniestro vial.

Fuentes policiales informaron a LMNeuquén que alrededor de las 8 de la mañana se registró un accidente entre una Ford Ranger y una camioneta todoterreno Honda CRV.

Choque en autovia 28-06.mp4

En circunstancias que se tratan de establecer, esta última chocó por alcance a la Ranger. Los voceros policiales deslizaron que la conductora, una mujer de 53 años, de Centenario, habría tenido inconvenientes con la caja automática de su vehículo.

Ni ella ni el conductor de la Ford, un hombre de 51 años de Cipolletti, resultaron con heridas. Solo se registraron daños materiales de consideración, principalmente en la Honda, que quedó bloqueada en la calzada, por lo que pasaron varios minutos hasta que finalmente se pudo liberar el carril del incidente vial.

Esquivó a un patrullero para evitar un accidente y terminó contra un poste

El pasado miércoles, una mujer que conducía camino a su trabajo protagonizó un choque contra un poste de luz en el bajo neuquino al realizar una maniobra para esquivar a un patrullero policial. La conductora aseguró que quien conducía el móvil no frenó a pesar de que ella tenía la prioridad de paso.

Accidente Leguizamon y chile 02.JPG La conductora aseguró que ella tenía prioridad de paso. Claudio Espinoza

Es que la conductora señala que tenía la prioridad de paso que establece la ley de tránsito a quien transita por la derecha (lo cual se corrobora de acuerdo a la mecánica señalada), por lo que la efectivo policial que manejaba el patrullero debía detenerse en la esquina, algo que ella esperaba que hiciera. No obstante, al ver que no frenaba, ella ya no pudo hacerlo y "por esquivar el móvil policial", chocó su Volkswagen blanco contra un poste de luz.