Previsional: escándalo en Diputados

En el acceso al anexo de la Cámara baja se registraron empujones y golpes entre los empleados de seguridad y quienes pretendían ingresar. En ese contexto, el titular del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, intentó separar a los grupos en conflicto a los gritos y trepado a una mesa. En tanto, en el interior de la sala donde se realizó el plenario, diputados del FpV-PJ y de otros bloques opositores abucheaban al ministro y a diputados oficialistas.

A todo esto, el presidente de la comisión, Eduardo Amadeo, llamaba al orden e, incluso, debió interrumpir al Ministro Jorge Triaca para pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos, ante los constantes gritos registrados en la sala. “Quiero decirles a los que insultan con algunas consignas que son de lo peor de la historia de la violencia, que no van a lograr su objetivo. Si lo que quieren hacer es no dejar que funcionemos, no lo van a lograr. Pueden gritar todo lo que quieran, nosotros seguiremos por el camino de la democracia”, dijo.

Luego de una reunión con los diputados, el presidente anunció que retomaría la sesión aclarando: “Escucharemos las preguntas de los legisladores, luego daremos lugar a la voz de los representantes de algunas organizaciones, pero el acuerdo es que vamos a poder trabajar respetando a las personas que están hablando”.

Tras el lío, los legisladores del oficialismo y del bloque Justicialista lograron emitir dictamen al proyecto de Reforma Tributaria, por lo que la iniciativa será tratada en el recinto de la Cámara de Diputados la semana próxima.