Prisión preventiva y polémica

Con esos argumentos, el magistrado defendió su voto en la sentencia que benefició a un represor a través de la aplicación del 2x1. Dijo que le costó decidir porque empatizaba con los críticos y hasta recordó datos biográficos y políticos de su familia: “Mi papá fue militante de la izquierda del radicalismo y estuvo preso por razones políticas. Mi mamá, dirigente sindical del gremio CTERA dejada cesante por el golpe de Estado de 1976. Mi hermano es periodista, militante de izquierda. Tenemos muchos amigos desaparecidos”, compartió. “Yo no juré por mis emociones. Me costó decidir lo que decidí, me costó emocionalmente, pero no tengo ninguna duda jurídica ni moral de que hice lo que tenía que hacer”, amplió.

Ese antecedente le sirvió para graficar las presiones que viven los magistrados en la Argentina. Recordó que por su decisión hubo 600 mil personas que lo insultaron en una marcha, “pero un juez, como un árbitro de fútbol, no puede tenerle miedo a la tribuna”.

“La ley no establece distinciones y debe ser aplicada con principios neutrales, sin importar la identidad de las partes”. Carlos Rosenkrantz. Sobre si el criterio debe aplicarse en delitos de lesa humanidad