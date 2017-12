Procesan a Capitanich y a Aníbal F. en una causa de Ambiente

Buenos aires. El juez Claudio Bonadio procesó a los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich por “administración infiel” de un programa de tratamiento de residuos, y dictó la falta de mérito para el también ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. Además, procesó a los ex secretarios de Ambiente Juan José Mussi, Sergio Lorusso y Omar Judis, y a una docena de ex funcionarios de cargos menores. En total son 14 los procesados en la causa judicial que investiga irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Dicho programa tenía como finalidad lograr una mejora en la gestión sustentable de residuos sólidos urbanos, a través de la financiación de proyectos municipales de todo el país.