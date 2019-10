"Nunca escuché un diálogo así: Me dice: '¿Puedo sacarme una foto con vos?'. 'Si, pero te aclaro que un beso yo acá no te voy a dar. No estoy para besos, no sé que pretendes vos de mi'", lo chicaneó el conductor del ciclo. "Yo creo que cualquier mina te dice: '¿Y quién te pidió un beso flaco? Te pedí una foto, no un beso'. Es raro, ¡qué banana!", exclamó Tinelli.

"La charla fue a un lado... le dije: 'Sos muy linda'", trató de explicar el participante. "Ah...Vino la pobre piba a sacarse una foto y vos le dijiste sos muy linda... ¡Qué chamullero", siguió cargándolo el Marcelo.

"Claro, empezamos a baila un poco cerca. Eran como las 5 y media de la mañana...", continuó relatando el hijo de Santiago Bal, cuando nuevamente el showman lo interrumpió: "Cinco de la mañana cuando ya viene la debacle, se agarra el final de la situación".

"Si, pero el estereotipo de mujer, me dio como una chica que me gustaría conocerla un poco más y no irme a las 5 y media de la mañana habiendo tomado algo, ella también.. no daba", replicó Bal luego de confirmar que la joven en cuestión es abogada. "Quise aclararle que no iba a pasar nada esa noche. Por la hora daba para irnos juntos", aseveró.

"Pobre ¡qué bueno que sos! La verdad que un caballero", disparó Tinelli con tono irónico."Igual nadie aclara: 'Mirá que yo me voy, mirá que yo no te voy a dar un beso. Raro lo suyo", añadió.

"Lo que pasa es que con el estereotipo mio es probable que a las 5:30 te diga que nos vayamos juntos. Yo le dije: 'Vamos a hacer las cosas bien. Vos me pareces una chica muy linda. Por los cinco minutos que hablamos, me parecés una chica muy interesante", precisó Bal desatando la indignación del anfitrión del reality.

"Nah nah, es poco serio todo esto", sentenció Tinelli entre risas y sorprendido. "Por favor ustedes que son mujeres, digan algo", les pidió a Flor Peña y a Pampita.

"Dicen que si en 5 minutos no te atrae una persona, no te va a atraer nunca más, es verdad.. es un estudio de Harvard", planteó con tono serio Bal y, ante la mira de Tinelli, señaló: "No dije nada".

Y continuó la historia: "Entonces le dije: 'Anotá mi teléfono y si nos levantamos temprano nos llamamos". "¡Ah bueno! 'Anotá mi teléfono'" acotó Tinelli tratando a Bal de agrandado. "A las 11 y media de la mañana cuando nos levantamos cada uno en sus casas nos llamamos. Le escribí, ue al lugar del Zorrito Vön Quintiero, no con canje, pagué", aclaró Bal.

"La pasé muy bien y a las 4 horas estaba todo en Twitter"; postuló molesto. "¡Solo comimos y en cuatro horas le contó todo a todo el mundo!", se quejó sobre la actitud de Milu que enseguida envió un mensaje a los medios para hablar de la salida.

Acto seguido, Tinelli dio por cerrado el tema con la frase: "Listo perfecto. 'Chau, Magrini no existe".

Embed

Tras bailar con Lourdes Sánchez al ritmo de "La Bifurcada" (Memphis La Blusera), Fede fue criticado por el jurado y el Bar debido a su estado físico. "Sigo viendo a Fede muy pesado. Estamos en octubre y están más pesado que cuando arrancamos. Al lado de Lourdes, que es como una gacela, se te ve como reventado”, indicó Marcelo Polino.

Ante esa declaración, Fede Bal hizo su descargo: “Me gusta comer, tomar, la buena vida… Antes tenía más ganas de hacer dieta. Este soy yo, que me acepten como soy”. Luego, el jurado insistió: “Te aceptamos como soy, pero se te ve como pesado. La actuación de Lourdes fue como un acto de colegio. Fue un disgusto. Yo empezaría de cero y cambiaría todo”.

"Para mi le falta lo aeróbico, no es gordura. Hay que darle a la cinta", opinó Laura Fidalgo a su turno. En sintonía con Polino, Aníbal Pachano expresó: "Fede no te veo conectado con el certamen. Estás relajado y no te ocupas de tu cuerpo. Está todo bien comer el asado pero en la pista no te veo brillar como en otras veces. Hoy punto para abajo",

Embed

"Cuando dicen que estoy pesado, sí, me siento pesado. Lo que dicen los jurados, y lo tomo, es que para este show es más fácil estar más flaco. Pero igual podés bailar aunque tengas algo más de de peso. Está bueno aclararlo", replicó Bal antes de despedirse de la pista con uno de los puntajes más bajos de la ronda de "Grandes éxitos del rock nacional".

Embed

LEÉ MÁS

Fede Bal se quebró por la delicada salud de su padre: "No pierdan el tiempo"