Eduardo Duhalde reapareció para señalar que si bien “Macri está en serios problemas”, la solución no es Cristina. “Cristina ya fue, está en el ocaso y su ciclo terminó”, dijo el ex presidente en la cena aniversario del Movimiento Productivo Argentino. “Las cosas no andan bien, aunque digan lo contrario. Tenemos un gobierno con muchos problemas. No hay que confundir ficción con realidad”, manifestó Duhalde.