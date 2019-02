Resolvieron un crimen en Alaska 26 años después

Había sido vista por última vez cuando salió por un cigarrillo y le sugirieron que lo fumara cerca de la ventilación del baño para evitar las temperaturas gélidas. A la mañana siguiente, la encontraron sin vida, con signos de abuso sexual, apuñalada y con un disparo en la cabeza. No hubo ningún testigo, no se encontraron mayores pistas, y el perfil genético comparado con los principales sospechosos del caso y con la base de criminales del FB no había arrojado ninguna coincidencia. Ahora, 26 años después, y gracias a una prueba de genealogía genética, la investigación quedó centrada en Steven Downs como único sospechoso.

El hombre en cuestión había sido interrogado, siempre negó saber más detalles y la sospecha no pasó a mayores. Sin embargo, un compañero suyo señaló que tenía un arma que coincidía con el calibre del asesinato, por lo que el círculo se cerró sobre el sujeto. Downs, quien ahora tiene 44 años, es acusado de abuso sexual y asesinato. Él, una vez más, aseguró que no es el autor del crimen.