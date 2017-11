Robaron las cenizas de su hijo y ruega que se las devuelvan

Buenos aires.- Una mujer que sufrió un robo en su casa hizo un pedido desesperado a través de un perfil de Facebook que abrió especialmente: que le devuelvan la urna donde descansan las cenizas de su hijo, que murió cuando tenía 13 años y que ella supone que los ladrones se llevaron pensando que ahí había dinero. “Para mí significa tenerlo cerca, aunque no lo tenga con vida”, dijo Karina, la mamá del chico fallecido en 2009. “Todo lo que se llevaron no me interesa, sólo quiero los restos de mi hijo. Les pido que tengan un poco de corazón y como sé que no lo van a traer a mi casa, pido que lo dejen en la parroquia Stella Maris. Estoy desesperada”, contó.