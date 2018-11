"El show no fue cancelado por mí, yo no lo cancelé. Lo hubiese hecho con el clima que había, lo hubiese hecho con los truenos, pero no fue por mí. Fue porque no era seguro. Fue cancelado por la Policía", explicó.

"Los amo. Estoy en la cama, triste… Me gustaría volver lo antes posible. Disculpas…"

El sábado 10 de noviembre también debían presentarse Zoé, Mercury Rev, Usted Señálemelo, Airbag y Leo García. Sin embargo, ese día, pasadas las 18 horas, desde la cuenta en Twitter del Personal Fest publicaron lo que los fans más temían: "Las tormentas con actividad eléctrica y lluvias que persisten desde comienzos del día en la Ciudad de Buenos Aires no permiten garantizar la correcta realización del festival".

