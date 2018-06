Se postergó la discusión sobre el desafuero de CFK

El presidente del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, precisó que lo que se acordó es “tomar como fecha de ingreso del pedido de desafuero el 21 de marzo, que es cuando se constituyó la comisión de Asuntos Constitucionales”, que debe analizar este tema. En coincidencia con Schiavoni, el senador radical de Formosa señaló que, de acuerdo con ese criterio, el pedido de desafuero estaría en condiciones de ser votado “en los primeros días de septiembre”. Por su parte, desde el bloque justicialista confirmaron que “todos menos el FpV estuvieron de acuerdo en que se computan días hábiles a partir de la fecha de ingreso a la comisión”.

Cambiemos había convocado el viernes pasado a una sesión especial para ayer, frente a la posibilidad de que el plazo de 180 días para tratar el desafuero de la ex presidenta se hubiera vencido, lo que debía determinarse en una reunión de Labor Parlamentaria. Allí hubo una rápida coincidencia entre Cambiemos y el PJ en que el plazo era de días hábiles y no corridos y que debía tomarse desde el momento en que se constituyó la comisión. Consultado sobre el sentido de abrir esa discusión, Naidenoff aseguró: “Si no hacíamos este planteo, se podría haber afirmado que el pedido de desafuero había caducado”.

En cambio, el jefe del bloque del FpV, el neuquino Marcelo Fuentes, sostuvo que el planteo fue “una especie de distracción” y lo calificó como “abstracto”, al tiempo que comparó: “Es una cuestión de chicos, perdieron el otro día y se llevaron la pelota”. El senador evaluó que el objetivo del oficialismo fue “poner en la tapa de los diarios que se postergó el tratamiento” y afirmó que de todas maneras el planteo fue “abstracto, porque ha habido excarcelaciones” en la causa por la que se acusa a la ex presidenta, en referencia a las excarcelaciones del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y de Luis D’Elía, en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, por la cual el juez Bonadio pidió el desafuero y la detención de CFK.

