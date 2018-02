Se profundiza la división de la CGT por Moyano

Buenos aires. Mientras el secretario general del gremio de Canillitas, y miembro del secretariado general de la CGT, Omar Plaini, bancó a Hugo Moyano y sostuvo que el gobierno nacional “hace campaña para aislarlo y perseguirlo, y así busca esmerilar al sindicalismo argentino porque es el único contrapoder que tiene”, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, se despegó de Moyano y su idea de quejarse de una “persecución” ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “No es cierto que no haya libertad sindical en el país”, afirmó Daer, quien tomó distancia del líder de Camioneros al decir que “la denuncia es por parte de una organización sindical: no la conozco pero no es la posición de la CGT”.