Se siguen bajando gremios de la marcha de Moyano

“Nosotros no vamos a movilizar pero apoyamos el reclamo porque es razonable”, dijo el gremialista. Días atrás, Acuña salió a cruzar duramente a Daer por su ausencia en la marcha y lo llamó “carnero” y dejó expuesta la crisis dentro de la CGT. “Yo lo que quiero que quede claro es el concepto que tengo: no se puede no apoyar un reclamo legítimo y sostengo que cuando la mayoría del consejo directivo decide algo, a veces no me gusta pero tengo que acatarlo; no es posible que cuando a mí me gusta lo apoyo y cuando no es conveniente te dejo solo”, destacó el sindicalista y miembro de la CGT. Y agregó: “No es un paro, es una movilización, y entonces es más difícil”.

Así, solamente Juan Carlos Schmid, que responde a Moyano, participará con su sindicato de Dragado y Balizamiento de la protesta. Acuña y Daer no participarán con las columnas de sus gremios, aunque uno “apoya el reclamo”, mientras que otro aseguró que “es una marcha de Camioneros”.

La Unión Ferroviaria, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que con su baja garantizaron el transporte público para la jornada de protesta, además la Uocra, la UOM, el Suterh, entre otros, no participarán de la protesta.

“Lo del miércoles 21 no es un paro, es una movilización, y entonces es más difícil. Es muy probable que Luis Barrionuevo tampoco movilice a su gente”. Carlos Acuña, Jefe de la CGT y titular del SOESGyPE