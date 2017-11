Carmen Lusardi perdió a su hijo de 14 años hace cinco años a causa de un accidente de tránsito en el que fue atropellado antes de ingresar al colegio. La mujer se estremeció cuando subió al colectivo para ir a Capital al ver que el hombre responsable de la muerte de hijo era el conductor. El hombre se encontraba sin habilitación para conducir luego de la condena pero la mujer se animó a filmarlo.

Motivada por el dolor incurable de su pérdida, la madre lo increpó por seguir al volante a pesar de que le quedaban 3 años todavía para cumplir la condena de 8 años sin manejar vehículos. La escena fue vista por todos los pasajeros y ahora por toda la sociedad ya que el video fue subido a las redes y en pocas horas alcanzó miles de reproducciones.

Juan Carlos Ibáñez, es el colectivero que atropelló y mató el 30 de julio de 2012 a Ayrton Sires. La sentencia fue por dos años y ocho meses de cárcel que quedó en suspenso y la inhabilitación para conducir por un período de ocho años.

"No manejes nunca más, no tenés vergüenza", le dijo Lusardi a Ibáñez, que al encontrarse descubierto y sabiendo que estaba siendo filmado, se colocó unos anteojos negros, detuvo el colectivo y le pidió a los pasajeros que se bajaran del mismo. "Desciendan del coche, no vamos a seguir", dijo repetidamente, sin dirigirle la palabra a la madre de Ayrton.

Luego del mal momento, Carmen llamó a la policía y los pasajeros se fueron a tomar otro colectivo. La mujer labró un acta y llegó a destino a bordo de un auto particular de un amigo.