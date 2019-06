Secretos, depresión y alcoholismo: desgarradoras historias de Yanina, Iliana y Graciela con sus padres

En tanto, Iliana Calabró contó que su papá, el popular actor y animador Juan Carlos Calabró, sufría de depresión y que incluso en el mejor momento de su carrera, estaba triste y desmotivado en su casa.

“Mi vida fue un infierno con mi papá alcohólico, pero no era agresivo”, dijo Latorre, al comparar su caso con el de Alfano. "Llegó a tomarse perfumes del baño de noche, por eso me pega lo que dice Graciela. Yo la pasé muy mal y te arruina la vida, arruina una familia, arruina todo”.

“Mi papá era depresivo, las peleas eran porque mi mamá quería sacudirlo para que dejara de tomar. Se tomaba una botella de whisky por noche, yo no dormía porque escuchaba las agresiones. Me despertaba y ayudaba a llevarlo a la cama, muchas veces nos despertamos y mi papá estaba haciendo pis en el placard o acostado en la bañadera", recordó.

"Mi mamá pasó un calvario, yo era muy chica... Mi mamá tuvo unos huevos terribles para la época y lo rajó. Yo la aplaudo. En el momento yo me enojé porque pensé que lo desprotegía y hoy me doy cuenta que hizo bien porque se tenía que salvar ella también. Mi papá siguió siendo alcohólico toda la vida, murió joven. Le dio un paro cardíaco, tenía el estómago destrozado, estaba cuidado, pero creo que en el fondo se murió del alcohol que tomó en su vida", manifestó.

"No podía vivir sin tomar. A mi me daban ganas de matarlo cuando no me contestaba o no reaccionaba. Con los años lo enfrenté varias veces y algunas veces se paró con un ademán de pelea y yo le decía '¿me vas a pegar?'. Yo estaba muy enojada porque el alcohol te destroza la vida", enfatizó.

"Yo no sané, no lo perdoné a mi papá", reconoció Yanina. "A mi me da lástima mi mamá. El único hombre que la tocó en su vida fue mi papá. Con muy pocas herramientas me sacó adelante. Yo soy todo lo que soy por ella", agregó y rompió en llanto. "Cuando Diego me metió los cuernos me dolió más por mi vieja que por mi, porque yo quería darle a ella una hija perfecta.. como su vida fue tan imperfecta", confesó acongojada.

"Por eso cuido tanto a mis hijos, por eso perdoné a Diego... Yo necesito que mi mamá sea feliz a través de mi, porque mi hermana es mucho más desprolija que yo... Mi mamá no terminó el colegio, tuvo que salir a laburar a los 12 años para ayudar a mi abuela que vino en un barco de Galicia y era empleada doméstica. Por eso le tengo tanto respeto", argumentó.

"Mi papá también tenía un montón de quilombos, era el sobrino de (Pedro Eugenio Aramburu), el presidente, una familia muy bien", dijo haciendo referencia al militar que encabezó el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón tres meses después del bombardeo la Plaza de Mayo en 1955.

"Era de alta alcurnia y mi mamá era la gallega pobre de San Telmo y la familia de papá no la quería hasta que después salió todo bien. Nuestra vida fue un tormento", concluyó.

--> El drama de Alfano

Minutos antes Alfano, había contado que por la extraña muerte de su padre su madre entró en una profunda depresión que derivó en alcoholismo. "Mi mamá cae en un pozo de depresión tremendo… empezó a tomar alcohol y se convirtió en una alcohólica, y yo recuerdo que me iba a buscar al colegio completamente alcoholizada, dando tumbos, y a mi me daba mucha vergüenza", indicó.

“Me juraba mientras volvíamos a casa que no había tomado una gota de alcohol y yo, con 12 años, tenía que rearmar a mi mamá, vivíamos un día a la vez. Mi infancia fue muy tremenda, espantosa, y por eso yo me pongo esa máscara de ira y violencia, porque es la única forma en la que pude salir adelante”, añadió.

Alfano dijo que perdonó a su madre sobre el final de su vida. Enferma y muy deteriorada, la mujer se instaló en su casa de su hija y juntas decidieron tomar las medidas necesarias para que no sufriera más hasta llegada la muerte.

